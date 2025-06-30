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快訊／不堪網路霸凌刺死技術長　雲云科技董座殺人罪起訴

▲▼ 雲云董座曾志新現身 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲雲云科技前董事長曾志新殺害技術長後自殘重傷，現遭收押中。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

雲云科技前董事長曾志新，3月7日下午在公司會議室內突持30公分料理刀自後方殺害請辭的梁姓技術長致死，檢警調查發現，雲云因公司營運狀況不佳，加上內部屢傳營運方針的負面消息，曾志新疑因不堪網路霸凌而動殺機，台北地檢署30日依殺人等罪起訴，並將曾志新移送台北地院決定是否繼續收押。

雲云科技公司是寶寶攝影機品牌CuboAi研發商，透過創投募資加上國發基金挹注，資本額已達4.2億元，曾獲經濟部「國家產業創新獎」，規劃要申請IPO公開發行股票，但公司獲利狀況始終不如預期，使曾志新經營壓力倍增，並與梁姓技術長早已關係不睦，並曾懷疑梁找前員工竊取公司商業機密，還在網路上PO文攻擊他，因此一度找來律師，打算採取法律措施應對。

最後關鍵則是梁姓技術長在離職前一天，在公司群組發表了一篇千字長文，內容提及自己被曾各種不信任、猜疑，甚至是羞辱霸凌，曾志新知悉後氣憤不已，自認遭胡亂指控潑髒水，因而在事發當天早上開會時，就不斷要求他撤下文章，雖然梁姓技術長最終同意撤下千字離職信，但曾志新在新仇舊恨的情緒交織下，在離開會議時，突然轉身拿出他在10天前購買的料理刀，朝梁的頸部、背部狂刺7刀，致其頸部氣管、頸動脈被截斷，當場無法呼吸加上大量出血慘死。

曾志新隨後以刀尖刺穿自己口腔，經送醫救治10天後，被移送北檢遭聲押獲准至今，辦案人員赫然找到曾志新早就寫好1份遺書，內容疑似抱怨治理公司的艱辛，並且點名多人，怨懟地寫下「做鬼也不會放過」，但梁姓技術長根本沒出現在曾志新的遺書中，曾志新坦承早就買好行兇用長刀，被檢察官依殺人罪起訴。

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