恐怖逆倫！彰化女涉持刀、鈍器弒母　冷回警「她怎麼死的」

▲周女疑殺死母親離家逃到台中。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芳苑鄉42歲周女21日下午與66歲母親爭吵後，疑持水果刀攻擊重傷倒地，逃到台中，周家長女傍晚返家後發現媽媽重傷躺在樓梯間，救護人員到時人已明顯死亡，未送醫。據悉，周女曾因身心問題在台中看診，1年前返家和媽媽同住，曾在門前亂叫引發鄰居側目，案發後警方告知她母親死訊時，她還冷回一句「怎麼死的」。

▲周女抱著棉被在大馬路咆哮胡亂大罵。（圖／民眾提供）

彰化縣芳苑鄉王功地區一棟民宅內，66歲周婦被發現倒臥血泊中，頸部多處刀傷、頭部重創，已明顯死亡。同住的42歲三女兒周女不知去向，因警方一通「妳媽媽死了」的電話，揭開這起人倫悲劇。

▲周女在逢甲夜市落網。（圖／民眾提供）

據悉，周女情緒不穩長期到身心科就診，從未有相關通報案件記錄，周女案發前幾天曾抱著棉被在馬路上胡言亂語，案發當天有鄰居聽到她與母親爆發激烈口角爭執，也有知情人士透露她疑似有吸毒問題，經常向媽媽要錢，警方鎖定周女涉案後，在二樓房間內找到一把凶刀，調閱監視器發現她已離開彰化，出現在台中逢甲商圈。

晚間11時，多名員警前往將周女攔查，壓制過程中她先是自稱「法官助理」，隨後崩潰痛哭，語無倫次的表現令在場員警震驚。檢方相驗發現，死者頸部10處淺刀傷、頭部有致命鈍器傷，周女涉嫌重大，已依涉殺人罪嫌向地院聲請羈押獲准。

▲周女在逢甲夜市落網。（圖／民眾提供）

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