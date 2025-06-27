新北割頸案開庭！國中生父母「憂遭報復」：他們至今仍毫無悔意

▲少年割頸案的被害人父母，楊爸爸、楊媽媽認為兇手至今仍無悔意。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

震驚社會的新北市國中少年遭割頸案，一審將乾哥判處有期徒刑9年、乾妹判處有期徒刑8年。案件上訴二審，高等法院27日再度開庭審理，被害少年的父母出庭後表示，兇手們至今仍毫無悔意；甚至兇手的律師還要求被害家屬們不能旁聽，讓家屬們非常氣憤。

本案發生於2023年12月25日，中午12點多，新北市某高中附設國中部1位15歲國三的楊姓男學生，請1名到班上找朋友聊天的別班女同學離開教室，以免打擾同學午休。女學生覺得受委屈，找15歲「乾哥」訴苦，乾哥為乾妹出氣，涉持預藏彈簧刀朝男學生割頸狂刺10刀，男學生大失血倒地，送醫搶救34小時，隔天（26日）晚間仍回天乏術。

案件由新北地方法院一審審理，新北地院去年9月底依照殺人罪，將郭姓乾哥判處有期徒刑9年、林姓乾妹有期徒刑8年。案件上訴第二審，高等法院27日再度開庭審理本案，並提訊在押的郭、林2名男女。庭訊經過2個多小時結束後，被害男學生的家屬離開高院時接受訪問。

楊媽媽表示，2名兇手的態度，至今仍毫無悔意，「冷漠、無視於他們所犯下的罪刑，到現在還都沒有承認說他們犯下的是殺人罪，一直在狡辯。」

楊爸爸也說，希望法院重判2人，「他們出獄一定會第一個一定會找我報仇，因為我這一次一定要讓他們重判。」、「殺個人，3年之後出來我又是一條好漢，又是前科可以塗銷，3年之後又再可以塗銷，等於說又可以拿到良民證，這樣子對社會的安全，真的沒有一種警惕嗎？」

這次開庭時，郭姓乾哥的委任律師還當庭向法官陳述，要求禁止被害人家屬旁聽。律師表示，既然告訴人已經有委任律師擔任訴訟代理人，就不需要家屬出庭，也不需要犯罪保護被害人協會的人一起出庭，造成法庭程序過於複雜。對於律師的說法，家屬不能理解，也認為非常不公平。但法院並未當庭准許律師請求，全案諭知候核辦。