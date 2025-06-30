賴清德指「馬英九自稱區長」　黃暐瀚駁：馬哪有自稱

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德29日進行團結國家第三講時提到，2008年野草莓運動抗議海協會會長陳雲林訪台，所到之處中華民國國旗要拆掉，總統（指時任總統馬英九）自稱區長，不敢自稱總統。對此，媒體人黃暐瀚今（30日）表示，以前自己在採訪，不記得有此事，而且馬英九沒有自稱區長，是網路的人都笑馬英九是區長，馬英九哪有自稱區長，講這件事會被檢驗，原本想講的東西就變得不重要了。

賴清德於29日演講提到，台灣社會有潛藏珍貴力量，每一個國家危急的時候，或是國家有需要時候，這股力量就會出現，這股力量就是公民力量，1990年野百合學運推動台灣民主發展，2008年野草莓運動抗議海協會會長陳雲林訪台，所到之處中華民國國旗要拆掉，總統（指時任總統馬英九）自稱區長，不敢自稱總統，引起學生抗議跟社會反彈，當時有這一波運動。

對此，黃暐瀚於節目《POP撞新聞》表示，賴清德團結十講的第三講像是稱1946年通過的中華民國憲法「台灣沒有派員參加」，但明明就有派人，這不是被找麻煩，是自己找自己麻煩。

黃暐瀚認為，團結十講內容有的是被在野黨內容監督，哪裡痛就攻哪裡，有的則是賴清德總統自己講錯，還有講馬英九在陳雲林事件自稱區長，但以前自己在採訪，不記得有此事，而且馬英九沒有自稱區長，是網路的人都笑馬英九是區長，馬英九哪有自稱區長，馬先生、陳先生互稱才是對的。

黃暐瀚強調，講這件事就會被檢驗，因此賴清德原本想講的東西就變得不重要了，每次出來講話大家都在討論又講了什麼，團結十講會遭遇很多麻煩。