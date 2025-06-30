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溫朗東評賴清德「團結十講」：嚴重戰略錯誤

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

記者張靖榕／綜合報導

針對賴清德總統近期推動的「團結十講」，資深媒體人溫朗東公開發文表示反對，直指這項由總統親自上陣主導的政治宣講行動是「嚴重的戰略錯誤」，並呼籲應儘速喊停，以避免對反共護台的大罷免行動造成不利影響。

溫朗東指出，「團結十講」並非賴清德個人出風頭，而是源自部分公民團體的期待。然而，他認為這些團體並不具備選戰專業與大選經驗，僅為滿足其一時期待，反而可能誤判選情與戰術，無助於實際政治操作，甚至拖累整體節奏。

溫朗東進一步分析，總統身為行政權首長，其所任命的行政院長已受立法院監督，作為被監督體系的一員，總統不宜親自下場對抗立委，就如同市長不應該親自出面罷免市議員。他指出，「賴清德對抗藍委與親中媒體，反而讓自己陷入不利輿論場域。」

溫朗東指出，近來民調與社會氣氛出現明顯鬆動，藍白聯手營造出「集體對抗賴清德」的局勢，讓賴的對抗姿態成為聚焦焦點，模糊原本應集中火力支持的罷免行動核心。他直言，這樣的發展若不盡速調整，將對台灣民主陣營造成戰略損害。

溫朗東建議賴清德總統應回歸整合資源的角色，協助公民團體進行議題推廣與選民動員，讓自發性的公民行動如「海外民眾返鄉投票潮」獲得更多關注與放大。他指出，這類正面能量更值得官方支援，遠比總統親上火線更具感召力。

「我最近很少發言，是因為我是深綠，是台獨」，溫朗東坦言，自己在新一波選民結構中，已非能產生顯著影響的關鍵角色，「我的出面，無助於大罷免的臨門一腳。」他強調，若「團結十講」要繼續進行，應聚焦在具體內政政策，提供民眾清晰願景與執行成果，「此時並非理念溝通的良機」，呼籲賴清德應以更縝密的戰略視角應對選戰，減少個人風險曝露，回歸總統角色本位。

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