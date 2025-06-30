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台南×仙台20週年　黃偉哲赴日參與締盟紀念儀式贈蘭花深化情誼

▲台南市長黃偉哲與仙台市長郡和子聯袂出席締盟20週年紀念儀式，現場氣氛溫馨感人。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與仙台市長郡和子聯袂出席締盟20週年紀念儀式，現場氣氛溫馨感人。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市與日本仙台市締盟即將屆滿20週年，為慶祝兩市長久友誼，台南市長黃偉哲29日應邀前往仙台市，與市長郡和子共同主持締盟20週年紀念儀式，黃偉哲市長特別贈送印有仙台市徽與「20週年」字樣的蘭花，象徵兩市情誼長久，也期許未來持續深化多元交流。

▲台南市長黃偉哲與仙台市長郡和子聯袂出席締盟20週年紀念儀式，現場氣氛溫馨感人。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲以日文親切致意，提及仙台是台南第一個締盟的日本城市，而台南則是台灣第一座城市，象徵「兩個第一」的情誼歷久彌新。他說，雙方不僅在節慶時互訪祝賀，地震、疫情期間也彼此關懷扶持，是攜手共進的好朋友。他並力推台南觀光，邀請仙台市民搭乘7月起開航的「虎航仙台－高雄直飛航線」前來台南賞古蹟、嚐美食，親身體驗文化古都的四季物產與人情魅力。

▲台南市長黃偉哲與仙台市長郡和子聯袂出席締盟20週年紀念儀式，現場氣氛溫馨感人。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲與仙台市長郡和子聯袂出席締盟20週年紀念儀式，現場氣氛溫馨感人。（記者林東良翻攝，下同）

郡和子市長表示，仙台市民至今銘記台南於東日本大震災期間的暖心援助，此次特別在仙台市中心規劃「台南展」，介紹台南觀光、物產與美食，希望讓更多市民認識台南。她也感謝市議員西澤啟文推動仙台市4所學校營養午餐使用台南鳳梨，讓孩子們直接品嚐來自友誼城市的好味道。

▲台南市長黃偉哲與仙台市長郡和子聯袂出席締盟20週年紀念儀式，現場氣氛溫馨感人。（記者林東良翻攝，下同）

仙台市政府策劃了一系列的精彩活動。在觀光方面，該市攜手台南市觀光旅遊局，設置觀光攤位跟民眾互動、開辦觀光講座搭配DIY手做、美食交流活動介紹台南料理。此外黃偉哲市長也見證了台南市旅行商業同業公會蔡承鴻理事長跟仙台觀光國際協會結城由樹理事長簽署觀光交流MOU，未來將攜手強化觀光推廣、美食旅遊以及永續旅遊的推動。

▲台南市長黃偉哲與仙台市長郡和子聯袂出席締盟20週年紀念儀式，現場氣氛溫馨感人。（記者林東良翻攝，下同）

在物產方面，該市也與台南市政府農業局合作舉辦台南物產展，展出多樣化的台南農特產品與伴手禮，包括農會產品、健康食材、噴印蘭花、糕餅點心等，多元化呈現台南在地風味與創新特色，並搭配現代農業相關專題講座，分享台南在地休閒農業實務經驗及樂趣。值得一提的是，本市榮譽市民、仙台市西澤啟文議員號召發起採購台南鳳梨作為當地4所學校學生營養午餐，也可望更強化了仙台朋友對台南物產的認識。

▲台南市長黃偉哲與仙台市長郡和子聯袂出席締盟20週年紀念儀式，現場氣氛溫馨感人。（記者林東良翻攝，下同）

在文化方面，仙台市政府透過台南市政府文化局協助，邀請本市台南市民族管絃樂團及擅長人像藝術剪影的王丁乙老師到仙台公開演出，透過音樂以及剪紙藝術，將台南引以為傲的文化以及傳統技藝推廣到仙台，以饗仙台市民。

▲台南市長黃偉哲與仙台市長郡和子聯袂出席締盟20週年紀念儀式，現場氣氛溫馨感人。（記者林東良翻攝，下同）

仙台市為日本政令指定都市，亦是日本東北地區第一大城與政經文化中心，更是交通樞紐。仙台七夕祭為日本東北三大祭之一，每年吸引200萬人以上造訪，兩市因同樣具有七夕傳統而開始交流，締盟後在官方、民間的互動均極為緊密，去年台南400，仙台市亦派遣雀舞表演團體於台灣燈會開幕，以表對台南的支持。

▲台南市長黃偉哲與仙台市長郡和子聯袂出席締盟20週年紀念儀式，現場氣氛溫馨感人。（記者林東良翻攝，下同）

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