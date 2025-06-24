防災有一包！3日避難裝備一次準備好　黃偉哲：放玄關隨手可拿

▲市長黃偉哲呼籲民眾做好防災準備，緊急避難包要放在家中明顯處，一包在手、應災不慌！（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對極端氣候加劇，各式災害發生頻率上升，為了讓市民能在緊急時刻迅速應對，台南市長黃偉哲呼籲民眾落實家庭防災計畫，平時就應備妥「緊急避難包」，以備萬一，他強調：「避難包要放在門口或玄關，萬一停電或夜間緊急撤離，拿了就走、秒出門！」

台南市政府提醒，緊急避難包應備齊至少3天份的基本用品，內容建議如下：一、基本食物與飲水；飲用水、乾糧、罐頭、儲水容器，至少備足三日份；二、醫療與清潔用品：酒精、優碘、棉花棒、紗布、溫度計、口罩、乾洗手、面紙、防蚊液與女性衛生用品。三：保暖與衣物：輕便外套、內衣、襪子、毛巾、手套、雨衣、小毛毯、暖暖包等禦寒物資。四、證件與金錢：身分證與健保卡影本、少量現金。五、實用鞋款：好走又耐磨的鞋子，如厚底運動鞋，便於長時間行走與避難。六、其他個人用品：備用眼鏡、常用藥物、哨子、繩子、防災地圖（紙本）、手電筒、電池、打火機、瑞士刀、收音機、膠帶、行動電源與充電線等。

消防局長李明峯提醒，平時可利用家中空間將避難包收納於明顯且易取處所，並與家人一起定期檢查物品保存期限、半年更新一次；也可前往設有「防災專區」的商家與賣場選購防災物資，一次備齊最安心。

消防局也建議民眾，不同家庭成員需求不同，避難包應客製化準備，例如嬰幼兒、長輩或特殊疾病患者的額外物品不可忽略，才能真正發揮臨災應變的效益。想了解更多「緊急避難包」資訊，可至消防防災館查詢： https://reurl.cc/7KgzRD