一字馬、後空翻、單輪車！　黃偉哲陪570位學子拍下最酷畢業照

▲台南市長黃偉哲親自頒獎並與學生創意合影，有人表演一字馬、後空翻，現場氣氛熱絡又感人。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

畢業季不只拍照留影，更是展現青春創意的舞台！由台南市首創、廣受學子喜愛的「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮，第五場次24日下午於新營國小熱鬧登場。

市長黃偉哲親自出席，向來自新營、下營、大內、山上等24區、共124所國小的570位市長獎得主致上祝賀，現場一字馬、後空翻、單輪車輪番登場，還有三叉戟、反曲弓等各式道具加持，氣氛熱絡又溫馨。

黃偉哲笑稱這場頒獎典禮根本是「創意大賞」，他親切配合每位學子的創意合影，也欣喜見證台南學子的自信與多元才華。他表示，自2022年疫情趨緩以來，市府恢復實體市長獎頒獎，更首創「市長陪你拍」活動，鼓勵學子發揮創意、留下獨一無二的畢業照，這不只是拍照，更是市府對教育創新與孩子成長的重視與祝福。

黃偉哲也勉勵每位畢業生，未來的人生旅途中難免會遇到挑戰與競爭，但這些歷練正是通往成熟的重要關卡。他相信，在師長與家長的支持下，學子們都能懷抱夢想、勇敢追夢，在人生舞台上持續發光。

教育局表示，市長獎涵蓋優學、語文、科技、藝術、體育、嘉行與勵志等七大類，自110學年度起創新推出「市長陪你拍」，鼓勵學生自由發揮創意與市長合影，**還有機會登上市長社群平台限動！**讓孩子們在展現自信與創造力的同時，也留下最青春、最有記憶點的紀念。

佳里國小李翊禎市長優學獎：品學兼優、樂觀進取，勇於挑戰各類競賽，擁有天文擂台第六名、健康知識挑戰第五名、科展第二名等佳績，課餘時間更精進圍棋與鋼琴，目前已晉升業餘圍棋三段，展現文武雙全的卓越表現。

新進國小郭重靚市長藝術獎：在素描、陶塑、彩繪、版畫等領域皆有亮眼表現，以〈柚花飄香樂共享〉推廣麻豆文旦、以〈自述心象〉描繪夢想與個性，是位以畫筆說故事、用藝術傳情的夢想實踐者。

麻豆國小林靖恩市長語文獎：六年來穩健踏實、不懼挑戰，積極參與閩南語朗讀與英語讀者劇場，在語文學習中找出自己的亮點。她堅信：「不是最厲害的，也能最努力地發光。」

黃偉哲感性地說，孩子們的創意與堅持，是台南教育最美的風景。他也承諾，市府會持續透過多元鼓勵機制，打造讓孩子自由成長、勇於挑戰的舞台，讓每一張畢業照不只紀錄青春，更見證市政對未來世代的用心陪伴。