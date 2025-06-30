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日本漫畫家「龍樹諒地震預言」逼近引恐慌　日台專家直播拆解

▲竹山車籠埔斷層保存園區辦理台日專家跨國連線對談活動，拆解地震預言迷思。（圖／國立自然科學博物館提供，下同）

▲竹山車籠埔斷層保存園區辦理台日專家跨國連線對談活動，拆解地震預言迷思。（圖／國立自然科學博物館提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近期社群媒體上有關日本漫畫家龍樹諒地震預言的資訊大量湧現，引發部分民眾焦慮與不安；南投竹山車籠埔斷層保存園區因此於6月28日舉辦「"預"備起．防災GO市集」活動，也邀請臺日專家跨國連線對談、直播，協助民眾從預言焦慮中抽離，建立正確理解地震災害的科學素養與防災準備能力。

當天活動由「行動防災物資車」揭開序幕，由NCDR（國家災害防救科技中心）與全家便利商店合作推動的「行動零售車FamiMobi」，從鳳凰谷鳥園來到第二站車籠埔斷層保存園區，除具備移動特性，亦整合避難指南與家庭防災備品，展現災時可快速應對的行動力，以及災防科技中心及業者的公私跨域整合應用；「"預"備起．防災GO市集」結合戶外防災市集與室內科教攤位，現場超過18組攤位參與，不僅有各類防災小遊戲、生活備品、行動餐車，還包括智慧防災科技互動、CPR與AED實作教學、防災背包準備體驗等，讓民眾在實際操作中強化防災知能，並提升全齡參與感與學習樂趣。

▲竹山車籠埔斷層保存園區以行動拆解地震預言迷思。（圖／國立自然科學博物館提供）

▲竹山車籠埔斷層保存園區以行動拆解地震預言迷思。（圖／國立自然科學博物館提供）

重頭戲的直播活動《地震．預言．啟示錄》，則由車籠埔館助理研究員鍾令和主持，邀請中央研究院地球科學研究所博士梁文宗、中央大學地科院教授吳祚任、日本JAMSTEC（海洋研究開發機構）博士熊衎昕、NCDR災防資訊組長張子瑩、成功大學教授楊永年及科博館研究員蔣正興連線對談，針對南海海槽活動、地震預測爭議、科技應變能力等面向拆解預言迷思，強調在高風險環境中，防災準備永遠勝過虛構恐懼。

▲竹山車籠埔斷層保存園區以行動拆解地震預言迷思。（圖／國立自然科學博物館提供）

▲竹山車籠埔斷層保存園區以行動拆解地震預言迷思。（圖／國立自然科學博物館提供）

國立自然科學博物館副館長徐典裕強調，科學目前無法精準預測地震時間與地點，也說明為什麼日常的準備與教育如此關鍵，本次活動名稱中的「預」指的是「預言」也是「預備」，他們希望透過活動引導公眾從預言焦慮中脫身，轉而聚焦在可預備的防災行動，專家對談內容已於該館YouTube頻道播出。

此外，車籠埔園區先前以2001年桃芝颱風導致的木屐寮土石流為核心，透過見證訪談與真實影像喚醒複合災害風險意識的《水痕水佷》特展，部分展件將贈予協助規劃的木屐寮生態文化協會前理事長李振儀與在地延平國小，捐贈儀式也同日舉辦，期望能延續災防推廣、提升在地防災能量，展現韌性城鄉與SDGs的永續夥伴關係，讓政府、民間、教育能緊密結合，共同推展防災教育。

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