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法國新規上路！海灘、公園禁菸「違規可罰2.3萬」　學校10m內也禁

▲▼法國新版禁菸令29日上路，將禁菸範圍擴大至海灘、公園、公共花園、公車站。（圖／路透）

▲ 法國海灘即日起全面禁菸。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國新版禁菸令29日上路，將禁菸範圍擴大至海灘、公園、公共花園、公車站，以及學校、游泳池、圖書館周邊10公尺範圍內，以保護兒童免於二手菸危害，違者將面臨135歐元（約新台幣4590元）至最高700歐元（約新台幣2萬3800元）罰款。近期民調也顯示，有62%法國民眾支持公共場所禁菸。

綜合《法新社》等外媒，這項法令已於28日公布於政府公報，隔天正式生效。法國衛生與家庭部長沃特蘭（Catherine Vautrin）5月曾強調，「兒童有權呼吸乾淨的空氣」，「菸草必須從有兒童的場所消失」。但此禁令未涵蓋電子菸，且排除露天咖啡座，引發部分反菸團體不滿。

據估計，法國每年約有7.5萬人死於菸草相關疾病，其中3000至5000人因接觸二手菸而死。所幸法國毒品與毒癮監測中心（OFDT）指出，國內吸菸人口正穩定下滑，截至2023年，18至75歲成人中每天吸菸者占比已低於1/4，達2000年來最低紀錄。

儘管如此，吸菸仍對法國社會帶來巨大影響。據OFDT估算，吸菸每年造成高達1560億歐元損失，包括生命損失、醫療成本、生產力下降等多方面開支。全國反菸委員會 （National Committee Against Smoking）的馬蒂內（Yves Martinet）雖肯定新禁令是正確的一步，仍呼籲繼續加強力道。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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關鍵字：

法國禁菸公共場所健康民調

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