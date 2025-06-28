住院14種行為超NG！醫師提醒「不要改名字」：可能遇上另一劫

▲醫師提醒住院14種行為NG，最好不要犯。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

住院除了配合治療、安心養病之外，醫療現場也有不少潛規則需要注意。ICU醫師陳志金日前在臉書分享「住院十不」，結果一寫停不下來，條列出14點提醒，從病房禮儀、用火安全到護理人員互動，幽默中帶有專業觀察。他強調，醫院不是飯店，遵守基本規範才能保障自己與他人的健康與權益。

陳志金醫師提醒，住院期間應避免到處串門子或邀友聚會，以免增加感染風險與打擾病房秩序。部分病人外出未報備，更可能錯過關鍵治療或檢查時間，甚至因身體狀況不穩，增加突發風險。他強調，住院是治療，不是選里長，也不是住飯店，擅自行動恐帶來醫療漏洞。

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不少住院患者誤把床頭紅鈴當作「服務鈴」，頻繁按鈴甚至對護理人員呼喝，使護理工作雪上加霜。陳志金表示，護理師是專業醫療人員，不是傭人，呼叫鈴應留給真正有需要時使用。他呼籲患者尊重醫護、體諒護理站調度壓力，良好互動才能換來更高品質照護。

▼醫師提醒住院14種行為NG，最好不要犯。（示意圖／免費圖庫librestock）



住院時應嚴禁抽煙、燒符、點香或蚊香，因病房常有高濃度氧氣，極易引發火災。同時，未經醫院許可的高耗能電器也禁止使用，例如電鍋、電熱毯等。陳志金幽默提醒，「這裡指的是醫院的許可，不是你媽的許可。」安全規範無小事，一不留神恐變成燒燙傷病人。

住院期間請勿隨意改名字，以免護理師點名無人應答時難以判斷是否昏迷，或僅是忘記自己的新名字，「當你以為改個名字，就可以逃過閻羅王一劫的時候，身分辨識錯誤，會讓你遇上另一劫～ 當護理師再三跟你核對姓名的時候，不要嫌囉嗦～。」

此外，陳志金也提醒，也應避免在簾子拉上後「為所欲為」，因護理師深夜仍會巡視。醫師也提醒，不要動輒介紹親人當醫護人員的對象，或比較醫師外貌，因這些舉動看似玩笑，實際上會影響醫療現場的專業氛圍。

▼ICU醫師陳志金整理住院14項NG行為。點圖可放大。（圖／ETtoday製表）

