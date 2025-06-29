夏天狂灌飲料小心「寶特瓶症候群」！　醫示警：運動飲料也不行

▲醫師提醒，即使夏天再熱，也不要大量飲用飲料解渴。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

夏天一到，中暑病例也跟著激增，然而醫師提醒，雖然對預防中暑而言，補充水分非常重要，但是千萬不要隨便靠飲料補水，尤其是身體有慢性病或年紀偏大的族群，因為糖分過高，可能出現越喝越渴的情況。而運動飲料雖然含有電解質與鹽分，但是光是500毫升就含有25公克的糖，等同成人一天的糖分攝取量，如果過度飲用，可能因此出現類似急性糖尿病的「寶特瓶症候群」。

根據《朝日新聞》報導，不少人習慣在炎熱天氣選擇運動飲料解渴，有些人也喜歡在大量出汗時，靠含有電解質的運動飲料來補足流失的水分。運動飲料不只能補水，還能補鹽，不過為了好入口，其實這類飲料都加入大量糖分，光是1瓶500毫升的運動飲料大約就含有25公克糖，等同一天的糖分建議攝取量，對糖尿病、代謝症候群或年長者來說，反而具有潛在風險。

年輕人維持血糖的身體機能良好，所以不會有太大問題，但是如果是代謝能力不佳的人，若一次攝取過多糖分，可能會導致血糖瞬間升高，進而使人口乾舌燥、一直想喝水，最後造成越喝越渴的惡性循環，嚴重甚至會引發意識不明或昏迷等狀況。

因此醫師也提醒，為了消暑而大量飲用飲料與運動飲料，可能會引發類似急性糖尿病的「寶特瓶症候群」，出現口渴、多尿、腹痛、頭痛、噁心等症狀，嚴重者甚至會出現脫水或失去意識。