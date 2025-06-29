　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

修法「防副總統遭暗殺」始末　羅智強打臉黃捷：連呂秀蓮都抹紅

▲提案修法與中國裡應外合？羅智強轟黃捷抹紅319受害者呂秀蓮。（圖／羅智強提供）

▲提案修法與中國裡應外合？羅智強轟黃捷抹紅319受害者呂秀蓮。（圖／羅智強提供）

記者鄭佩玟／台北報導

捷克情報局日前證實，副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克，在過程中被中國駐布拉格大使館官員開車追尾，險釀車禍，綠營指出，國民黨立委羅智強等人去年4月提案修改《總統副總統選罷法》，若總統、副總統在就職前身亡，必須重新選舉投票，質疑是在和中國「裡應外合」。羅智強今（29日）解釋，是前副總統呂秀蓮在去年懇切盼能推動修法，沒想到卻被民進黨立委黃捷抹紅。

羅智強說，呂秀蓮就是319槍擊案的未遂暗殺對象。當年更有傳言指出，真正的刺殺目標可能是她，一位直言不諱、不畏權勢的副總統，若能藉暗殺排除她，既能影響選情，又能清除不受控制的政治人物。雖然319已成懸案，真相至今未明，但呂秀蓮作為事件的被害人，毫無疑問。這也是她至今仍念茲在茲，推動修法的原因就是不願讓歷史重演，不願有下一位副總統候選人因制度漏洞而遭遇不測。

羅智強提到，在自己的安排下，去年的3月19日，呂秀蓮親自帶著法案草案，拜會立法院司法法制委員會的兩位召委——民進黨的鍾佳濱與國民黨的吳宗憲。她懇切希望立院能填補這道法制缺口。我當場承諾，全力協助推動修法，並將她的建議完整轉化為法案，在去年正式提出。然而，萬萬沒想到，這樣一部為防暗殺、捍衛民主設計的良善法案，竟在昨日被民進黨立委黃捷與綠營側翼，惡意扭曲為「與中共裡應外合」的賣台行徑，甚至指控是要為副總統遭刺殺「創造機會」。

羅智強直言，自己感到的不是憤怒，而是悲哀。不是為自己，畢竟民進黨抹紅、抹黑政敵，早已不是一日兩日的事情，而是為呂秀蓮感到不值。她是民進黨的創黨元老、前副總統、319事件的親歷者。她以切身之痛提出修法倡議，目的只有一個：守住台灣的民主與選舉正義。但黃捷與側翼不僅無視事實，竟連這樣一位黨內長者都要抹紅、鬥臭，毫無是非，令人心寒。更荒謬的是，這項法案明明是去年提出，卻被黃捷牽強連結到今年的捷克事件。姑且不論該事件真偽，若中共有意圖不軌，當然嚴正譴責，但也必須依法釐清、實證處理。請問，呂秀蓮是預言家嗎？能未卜先知地在去年就為今年的事件修法？這樣的指控，既荒唐又不負責任。

羅智強指出，呂秀蓮的修法建議針對的是「候選人」於投票前死亡的情境，與「現任」副總統缺位如何補位，根本無關。黃捷將兩者混為一談，不僅邏輯錯亂，更暴露她對憲法的無知。根據《中華民國憲法增修條文》第三條第七項明文規定：「副總統缺位時，總統應於三個月內提名候選人，由立法院補選，繼任至原任期屆滿為止。」這是憲法規定。呂秀蓮提的是「修法」不是「修憲」。連這樣最基本的憲政常識都沒有的人，真的適合擔任立法委員嗎？更令人啼笑皆非的是，綠營側翼竟連憲法增修條文都拿來抹紅，說什麼若依此補選，韓國瑜或趙少康就可能當上副總統，這樣就是「親共勢力入侵國家體制」。照這邏輯，我們沿用數十年的《憲法增修條文》也是中共制定的了嗎？那民進黨怎麼不主張修憲？

羅智強強調，自己尊重罷免權。面對罷免，不閃躲、不逃避。但要呼籲——罷免可以，造謠不行。自己知道要民進黨不造謠，就像要他們不吃飯、不呼吸一樣困難。但即使如此，還是要問黃捷，「你連自己黨內的大前輩、民進黨副總統、曾遭暗殺未遂的呂秀蓮，都能毫不留情地鬥臭抹紅，污衊她與中共裡應外合，你良心安在？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
431 2 2080 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女討嘸錢殺死母親　逃台中遭逮畫面曝
《魷魚遊戲3》結局被罵爆！　李政宰認看完劇本僵掉
不爽家門前遭臨停！台南「浩克」爆氣砸車打傷2人
快加油！　明起汽柴油調漲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德列藍白7大違憲爭議法案　國會有界限！不是表決多數就贏

酸賴清德「選輸不甘願」　盧秀燕開轟：無差別罷免是報復性行動

蕭美琴險遭撞！綠委問藍白：敢支持譴責中國暴行　推動國安十法？

修法「防副總統遭暗殺」始末　羅智強打臉黃捷：連呂秀蓮都抹紅

罷團補件朝三階投票邁進　楊瓊瓔籲支持者站出來投不同意票

蔣萬安嗆綠「最大詐團」　吳思瑤反批人設翻轉：怕無法連任？

直擊／婆媽少女心噴發！蔣萬安李彥秀市場反罷免　民眾狂揮國旗

賴清德「與公民同行」如毛澤東、史達林　國民黨：再現鬥爭文化

LIVE／賴清德「團結國家十講」　第三講前進新竹看這裡

表態挺罷免！賴清德喊與公民同行　侯友宜：在野監督執政是常態

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

東海同框「西海」韋禮安 連銀赫也認證：像兄弟！

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

【海蟑螂也想拍婚紗？】新娘崩潰尖叫狂踩牠攝影師不救

汪東城自認像GAY　「不能男生女相嗎」

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

賴清德列藍白7大違憲爭議法案　國會有界限！不是表決多數就贏

酸賴清德「選輸不甘願」　盧秀燕開轟：無差別罷免是報復性行動

蕭美琴險遭撞！綠委問藍白：敢支持譴責中國暴行　推動國安十法？

修法「防副總統遭暗殺」始末　羅智強打臉黃捷：連呂秀蓮都抹紅

罷團補件朝三階投票邁進　楊瓊瓔籲支持者站出來投不同意票

蔣萬安嗆綠「最大詐團」　吳思瑤反批人設翻轉：怕無法連任？

直擊／婆媽少女心噴發！蔣萬安李彥秀市場反罷免　民眾狂揮國旗

賴清德「與公民同行」如毛澤東、史達林　國民黨：再現鬥爭文化

LIVE／賴清德「團結國家十講」　第三講前進新竹看這裡

表態挺罷免！賴清德喊與公民同行　侯友宜：在野監督執政是常態

文化大學攜手東森分眾　揭露電梯與戶外廣告傳播效果

廣州50白衣人「凌晨夜行」　神秘「辟穀」嚇壞路人

高溫當心熱傷害！醫教你「捏眉心」1秒判斷中暑

賴清德列藍白7大違憲爭議法案　國會有界限！不是表決多數就贏

機組員「高空激戰」是真的？空姐曝1時間點3原則　一出一進搞定

酸賴清德「選輸不甘願」　盧秀燕開轟：無差別罷免是報復性行動

數位城市！花蓮市圖推廣電子書與線上閱讀　數位課程走進社區

副總統蕭美琴在捷克險遭追撞　前日本副防衛大臣中山泰秀憤怒發聲

23歲女付不出40元車資提「肉償」！司機嚇壞報警...結局超展開

彰化逆倫悲劇！女疑吸毒討嘸錢殺死母親　逃台中遭逮畫面曝

東海同框「西海」韋禮安 連銀赫也認證：像兄弟！

政治熱門新聞

黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

快訊／美國眾院關切中方計劃衝撞蕭美琴　轟「這不是外交是脅迫」

快訊／鄭麗君、楊珍妮赴華府！　完成台美關稅第二輪實體磋商

「讓楊瓊瓔畢業！」　罷團補件4755份

LIVE／賴清德「團結國家十講」　第三講前進新竹看這裡

笑撞蕭美琴失敗很遜　綠委曝更擔心一件事

民進黨2026提名條例出爐　台南、高雄市長候選人確定初選產生

獨／「踴躍投票」也不行？　新北罷免說明要點遭中選會禁字

徐巧芯訕笑蕭美琴險遭撞　許淑華：怎不叫中國大陸說清楚？

蔡英文再缺席全代會！趙少康：故意給賴難看

確定不覆議了！　總統今公告軍人加薪調整案明年實施

謝震武挺賴清德雜質說！批藍白概念置換

嗆賴清德不演了！　蔣萬安：最大詐騙集團

女遊客拍五月天隧道！鶄男「逼刪照又公審」翻車

更多熱門

相關新聞

直擊／蔣萬安李彥秀市場反罷　婆媽少女心噴發

直擊／蔣萬安李彥秀市場反罷　婆媽少女心噴發

大罷免進入三階投票決戰，台北市內湖、南港區戰況激烈，台北市長蔣萬安今（29日）陪同立委李彥秀前往內湖737市場，懇託選民要投「不同意」。有支持者看到蔣萬安非常激動，揮舞中華民國國旗要簽名，強調一定會支持李彥秀；蔣萬安更受到大批婆媽歡迎搶合照。不過因隨行人員過多，也引起部分民眾不滿大罵，「菜市場耶！太誇張了」、「這樣怎麼買菜」、「幹什麼啦買菜在那邊擠」。

賴清德稱與公民同行　藍轟如毛澤東、史達林

賴清德稱與公民同行　藍轟如毛澤東、史達林

賴清德喊與公民同行　侯友宜嘆這句

賴清德喊與公民同行　侯友宜嘆這句

嗆賴清德不演了！　蔣萬安：最大詐騙集團

嗆賴清德不演了！　蔣萬安：最大詐騙集團

快訊／美國眾院關切中方計劃衝撞蕭美琴　轟「這不是外交是脅迫」

快訊／美國眾院關切中方計劃衝撞蕭美琴　轟「這不是外交是脅迫」

關鍵字：

國民黨大罷免羅智強黃捷呂秀蓮蕭美琴

讀者迴響

熱門新聞

清潔女工性侵客戶！租屋處綑綁逞慾

100多國沒得談判！　川普將直接通知關稅稅率：美國想怎麼做都行

《拳願》爆濺血意外

今變天！　「下最大」地區曝

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

催金曲歌王走快點！張清芳頒獎脫稿引不滿

超乖新人被電爆「1句話退群組」！同事傻了

網友控桃機二航廈有針孔　結果超展開

台男長度出爐！　最新GG尺寸「贏韓輸日」

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎

金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」

航班嚴重事故！波音787「一刀切開」空巴機尾　畫面瘋傳

Toro鬆口認：本來很氣坤達不能來

墨西哥最致命地底奇景　待15分鐘就會死

幼幼台跳大展鴻圖　遭青鳥出征罵到下架

更多

最夯影音

更多

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面