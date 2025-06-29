修法「防副總統遭暗殺」始末　羅智強打臉黃捷：連呂秀蓮都抹紅

▲提案修法與中國裡應外合？羅智強轟黃捷抹紅319受害者呂秀蓮。（圖／羅智強提供）

記者鄭佩玟／台北報導

捷克情報局日前證實，副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克，在過程中被中國駐布拉格大使館官員開車追尾，險釀車禍，綠營指出，國民黨立委羅智強等人去年4月提案修改《總統副總統選罷法》，若總統、副總統在就職前身亡，必須重新選舉投票，質疑是在和中國「裡應外合」。羅智強今（29日）解釋，是前副總統呂秀蓮在去年懇切盼能推動修法，沒想到卻被民進黨立委黃捷抹紅。

羅智強說，呂秀蓮就是319槍擊案的未遂暗殺對象。當年更有傳言指出，真正的刺殺目標可能是她，一位直言不諱、不畏權勢的副總統，若能藉暗殺排除她，既能影響選情，又能清除不受控制的政治人物。雖然319已成懸案，真相至今未明，但呂秀蓮作為事件的被害人，毫無疑問。這也是她至今仍念茲在茲，推動修法的原因就是不願讓歷史重演，不願有下一位副總統候選人因制度漏洞而遭遇不測。

羅智強提到，在自己的安排下，去年的3月19日，呂秀蓮親自帶著法案草案，拜會立法院司法法制委員會的兩位召委——民進黨的鍾佳濱與國民黨的吳宗憲。她懇切希望立院能填補這道法制缺口。我當場承諾，全力協助推動修法，並將她的建議完整轉化為法案，在去年正式提出。然而，萬萬沒想到，這樣一部為防暗殺、捍衛民主設計的良善法案，竟在昨日被民進黨立委黃捷與綠營側翼，惡意扭曲為「與中共裡應外合」的賣台行徑，甚至指控是要為副總統遭刺殺「創造機會」。

羅智強直言，自己感到的不是憤怒，而是悲哀。不是為自己，畢竟民進黨抹紅、抹黑政敵，早已不是一日兩日的事情，而是為呂秀蓮感到不值。她是民進黨的創黨元老、前副總統、319事件的親歷者。她以切身之痛提出修法倡議，目的只有一個：守住台灣的民主與選舉正義。但黃捷與側翼不僅無視事實，竟連這樣一位黨內長者都要抹紅、鬥臭，毫無是非，令人心寒。更荒謬的是，這項法案明明是去年提出，卻被黃捷牽強連結到今年的捷克事件。姑且不論該事件真偽，若中共有意圖不軌，當然嚴正譴責，但也必須依法釐清、實證處理。請問，呂秀蓮是預言家嗎？能未卜先知地在去年就為今年的事件修法？這樣的指控，既荒唐又不負責任。

羅智強指出，呂秀蓮的修法建議針對的是「候選人」於投票前死亡的情境，與「現任」副總統缺位如何補位，根本無關。黃捷將兩者混為一談，不僅邏輯錯亂，更暴露她對憲法的無知。根據《中華民國憲法增修條文》第三條第七項明文規定：「副總統缺位時，總統應於三個月內提名候選人，由立法院補選，繼任至原任期屆滿為止。」這是憲法規定。呂秀蓮提的是「修法」不是「修憲」。連這樣最基本的憲政常識都沒有的人，真的適合擔任立法委員嗎？更令人啼笑皆非的是，綠營側翼竟連憲法增修條文都拿來抹紅，說什麼若依此補選，韓國瑜或趙少康就可能當上副總統，這樣就是「親共勢力入侵國家體制」。照這邏輯，我們沿用數十年的《憲法增修條文》也是中共制定的了嗎？那民進黨怎麼不主張修憲？

羅智強強調，自己尊重罷免權。面對罷免，不閃躲、不逃避。但要呼籲——罷免可以，造謠不行。自己知道要民進黨不造謠，就像要他們不吃飯、不呼吸一樣困難。但即使如此，還是要問黃捷，「你連自己黨內的大前輩、民進黨副總統、曾遭暗殺未遂的呂秀蓮，都能毫不留情地鬥臭抹紅，污衊她與中共裡應外合，你良心安在？」