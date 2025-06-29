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不要敲診間門！醫列「門診10大NG行為」：看診速度快是好事

▲▼醫藥專題：健保最後一家聯合門診中心將熄燈。（圖／記者黃克翔攝）

▲敲診間門會影響其他患者看診品質。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

部分民眾的就醫習慣和禮貌不佳，可能造成醫護人員困擾，ICU醫師陳志金在臉書分享「門診十不」，包括不要探頭看、不要對詢問不耐煩、不要偷偷錄音等等，其中最多人犯的就是「敲門」，陳志金表示，不管是過號，還是突然想到有事情要跟醫生說，都要等護理師開門後再說。

ICU醫師陳志金在粉專發文，患者在診間外不應敲門、探頭，或打電話進診間詢問進度。他強調，這些行為不僅會干擾醫師，也可能影響其他患者的看診時間，尤其是敲門，不管是過號、忘記跟醫生說的事等等，「一律請等到護理師開門的時候再跟她說。」

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此外，進入診間時務必將手機關靜音，避免使用擴音或玩遊戲，因為這些行為可能打斷醫患間的溝通，「換成你自己在裡面的時候，你也不希望這樣被干擾看診的。」

▲▼護理師,護士。（圖／CFP）

▲有事情等護理師開門再說。（示意圖／CFP）

對於看診過程中的互動，陳志金也提到，回答護理師詢問身份時應耐心配合，「那是為了你的安全、為你好！聽錯名字進來的、同名同姓的，經常有！」他也建議，看診前可以事先整理自己的症狀、發生經過、誘因、程度、頻率、對於身體的影響及改變，「不要對自己的身體這麼陌生」，如果有之前就醫的報告，直接拿出來，不要「考」醫師。

陳志金也提醒患者，不要輕信網路或親朋好友的醫療建議，並避免要求醫師「順便」開立與專科無關的藥物或檢查；看診的過程中，如果需要錄音可以告知，不要偷偷錄音，互相尊重。

他最後幽默表示，患者對看診時間的感受往往受「時間相對論」影響，門外希望看快一點，門內則希望看慢一點，「看得快表示你表達能力好、理解力好、病情不嚴重，問題才可以很快獲得解決，應該要慶幸，不要覺得自己看的時間短就是吃虧啦。」最後他表示，這篇文章之前就有PO過，「每隔一段時間，就要提醒一下」。

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