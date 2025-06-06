女星批急診室亂七八糟炎上！ICU醫「某種程度認同」：就是戰場

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）



記者鄺郁庭／綜合報導

八點檔女星文汶近日因愛女發39度高燒，前往三峽恩主公醫院急診，貼文引起爭議。對此，ICU醫師陳志金也在臉書分享看法，意外對這句話「某種程度是認同的」，「急診壅塞的時候，如果剛好又來幾個『檢傷1、2級』（危急）的病人，現場何止是『亂七八糟』，簡直就是『戰場』！」

陳志金在粉專表示，急診室在壅塞時，若剛好又進來幾位檢傷1、2級的危急病患，「現場何止是『亂七八糟』，簡直就是戰場！」對於女星所說的「某院急診『亂七八糟』」、「我自來醫好比較快」，他坦承確實有其道理。

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他建議，媽媽如果想要「快」的話，真的不要帶去急診，「自己醫真的比較『快』！因為急診是治療『危急』的病人，輕症的話，真的就是要等比較久，去急診不會比較『快』！」

陳志金理解父母在孩子生病時的焦急情緒，但也提醒大家冷靜判斷，如果只有單純發燒，沒有其他危急症狀，其實不必急著衝急診，「小朋友發燒何時該送急診？上網查一下，各家醫院都有相關的資訊。」

他強調，體諒醫護與家屬雙方的情緒非常重要，「體諒急診醫護的忙碌和在處理危急的時候，臉上忘了笑容；體諒父母的擔心、焦慮，一時氣昏了頭，想要上網尋求心理支持。」最後陳志金也呼籲，「急診是治療『病情』的『急』，不是治療『心情』的『急』～把珍貴資源留給真正需要的人。」