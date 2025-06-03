護理師一早揹「紅色大背包」　他見沒開過放心了：小baby平安

▲陳志金拍下醫療人員背影。（圖／翻攝自Icu醫生陳志金）



記者鄺郁庭／綜合報導

一名孕婦近日在社群上發文抱怨，說自己35歲懷孕，被醫師稱是「高齡產婦」，不滿直呼「35歲怎麼了嗎？」認為自己唯一變老的是對廢話的容忍度。ICU醫師陳志金就在粉專分享自己看到接生新生兒的一幕，「請不要在意自己35歲為何被稱為『高齡產婦』，那是為了替你準備更高規格、更多人力支援，來迎接你得來不易的寶寶。」

陳志金在粉專表示，清晨走進電梯，迎面而來的是三位新生兒醫療人員，推著保溫箱準備前往Standby。他感嘆，「要夠早，才能夠見證你們的辛苦啊！」這一幕讓他忍不住拿起手機記錄，但畫面裡只捕捉到兩位身影，第三位護理師已帶著紅色急救大揹包，獨自步入新生兒加護病房（NICU）。

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「我本來還覺得遺憾，沒能幫她們三人留下合照」，他說，但後來轉念一想，「應該是要慶幸，她們是分道揚鑣，而不是一同走向ICU，那代表小baby平安。」原來這次是產科的預警機制啟動，可能是高齡產婦或高危妊娠、新生兒疑似胎兒窘迫，團隊緊急Standby備戰。

話鋒一轉，他提到「每一次的生產，都是『用生命拚的生命』，需要許多人的付出才能守護孕產兒的安全。」陳志金直呼，「請不要在意自己35歲為何被稱為『高齡產婦』，那是為了替你準備更高規格、更多人力支援，來迎接你得來不易的寶寶。」