蕭美琴險遭撞！綠委問藍白：敢支持譴責中國暴行　推動國安十法？

▲民進黨立委吳思瑤問藍白，敢支持譴責中國暴行、推動國安十法？（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

捷克軍事情報局證實，副總統蕭美琴訪歐行程遭中國監視，甚至還有車輛衝撞計畫。「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）強烈譴責，美國眾議院「中國問題特別委員會」與「外交委員會」今也發聲譴責，但卻有藍委訕笑「沒撞準很遜」。對此，綠委吳思瑤批，有這種立委還需要敵人？若綠黨團在立法院正式提案譴責中國暴行，並宣示加速推動《國安十法》以對抗中國，藍白會支持、敢支持嗎？綠委王定宇則諷刺藍委，這些人都這麼大年紀，不信任捷克軍情局、台灣，卻相信共產黨那張嘴，是習慣性被騙，還是配合騙台灣？

我國副總統蕭美琴去年就職前出訪捷克時，車隊遭轎車尾隨，險釀車禍，而駕駛人正是中國駐布拉格大使館軍事部門的外交人員，捷克軍事情報局近期證實，中方在蕭美琴訪問行程中進行監視，行動中包括進行與車輛有關的「衝撞計畫」。

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）27日也發布聲明譴責中方行為，直言若該計畫得逞，將構成國家恐怖主義；即使未遂，其行為本身亦跨越底線。一個願意在他國策劃如此明目張膽、出於政治動機的暴力行為國家，絕非一個尊重國際外交規範的政權。美國眾議院「中國問題特別委員會」與「外交委員會」今日也發聲譴責批評這是犯罪行徑，不是外交、是脅迫。

面對蕭美琴險釀車禍，沒想到藍委廖先翔竟訕笑，有點遜，連這麼簡單的碰撞都做不成，儘管他澄清是揶揄中國能力不佳，台灣不必擔心「共軍」犯台，仍遭砲轟。廖事後還發文稱，「每次出口轉內銷的新聞因為太假被嘲諷時，綠營的朋友總是會氣噗噗，誰叫台灣人分辨真假新聞的能力比民進黨認為的高太多了。」

對此，民進黨立委吳思瑤今日上午受訪直言，有這種立委還需要敵人嗎？這種泯滅人性的立委，連作為人的人性都沒有了，適格、適任國會議員嗎？

吳思瑤說，除了IPAC聲援台灣，今天最新消息，美國眾議院「中國問題特別委員會」與「外交委員會」也發文譴責中國暴行不是外交，是威脅、犯罪，她身為民進黨團幹事長要問，如果民進黨在立法院提出正式提案，一併在立法院譴責中國暴行，且要求立法院應當不分黨派快速推動國安十法，防範中國對台灣的威嚇，「我要問，中國國民黨及民眾黨會支持？」美國國會都譴責了，台灣國會敢不敢？

吳思瑤批評，廖先翔言論昨天甚至加碼，說這是假新聞，有這種國會議員，台灣還需要敵人嗎？唯有大罷免能讓國會正常化、真正成為代表台灣主流民意的國會。

▲民進黨立委王定宇遺憾國民黨不敢批評中國。（圖／立委王定宇辦公室提供）

民進黨立委王定宇則透過自錄影片表示，遺憾國民黨從頭到尾沒有譴責中國傷害台灣民選副元首行徑，中國做任何壞事，國民黨連話都不敢坑，甚至像趙少康、國民黨立委等人質疑報告釋出時間點是不是外銷轉內銷、配合大罷免，再質疑捷克軍事情報局等，「我覺得很荒謬可笑」。

王定宇說，捷克連軍情局都出來證實，報導媒體也是捷克公信力第一名的媒體，國民黨說法是質疑捷克政府是民進黨側翼嗎，真的要鬧這種笑話、這樣想？甚至有藍營人士質疑這個媒體是謠言農場，而不去看看是公信力第一名的媒體，反而證明說這樣話是信用掃地、毫無公信力可言。

針對國民黨質疑時間點，王定宇納悶地說，中國特工發動攻擊跟你國民黨有關？你就譴責就好，又不是你幹的壞事，不敢譴責共產黨做的壞事，又把自己跟共產黨綁一起，這樣的國民黨到底是壞還是笨。

王定宇進一步指出，甚至國民黨人說中共表達沒有傷害蕭美琴意思，台灣怎麼還不信？「必須說，這些人都這麼大年紀，不信捷克軍情局、民主台灣，卻要相信共產黨那張嘴，是習慣性被共產黨騙，還是現在配合共產黨騙台灣？」

王定宇認為，國民黨對這事情的態度是不抗議中國違反國際法行徑，不站在民選政府的立場，卻反而把自己跟中共綁一起，質疑捷克軍情局報告釋出時間點傷害罷免選情，好像中共等於國民黨一樣，簡直荒謬可笑，甚至廖先翔這種人公開訕笑辱罵嘲笑中國太遜沒撞準蕭美琴，這種態度不適格，貽笑國際，針對國民黨言行，台灣人民憤怒、發動大罷免真的是剛剛好而已，也許只有倚賴大罷免大成功才能改變藍白聯手傷害台灣言行。