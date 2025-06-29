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主導戒嚴內亂！尹錫悅接受特檢調查15小時　預計30日再度傳喚應訊

▲▼南韓前總統尹錫悅28日接受特檢傳喚偵訊。（圖／達志影像）

▲南韓前總統尹錫悅28日接受特檢傳喚偵訊。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，事後甚至拒絕應訊和阻止逮捕，今年4月被成功罷免下台。特別檢察官針對尹錫悅所涉及的多項嫌疑進行偵訊，直到今（29）日凌晨才結束長達15個小時的首次面對面調查，並預計30日第二度傳喚。

儘管偵訊調查長達15個小時，但實際問訊僅5小時，雙方針鋒相對、氣氛緊張，部分指控未能釐清。特檢表示，將視調查需要不限次數傳喚。

根據《韓聯社》，尹錫悅昨（28）日上午9時55分進入位於首爾高等檢察廳的特檢辦公室，至29日凌晨0時59分離開，前後停留將近15小時。特檢指出，儘管原預定進行完整調查，但由於尹錫悅方面質疑警方的訊問資格，導致部分調查中斷，調查實際僅進行了約5小時。

初步問訊由曾主導此案的南韓警察廳重大犯罪搜索課長朴昶奐進行，尹錫悅則由兩名律師陪同，初段調查順利進行約1小時。午休後，尹錫悅方突然提出異議，稱朴昶奐曾涉不當執行逮捕令而被其律師團隊檢舉，主張「不能由加害者調查被害者」，要求更換問訊人員。

由於雙方未能就主持人選達成共識，特檢原訂下午1時30分繼續調查尹錫悅涉嫌妨礙逮捕、刪除加密通訊紀錄等指控，但尹錫悅拒絕進入調查室，導致計畫落空。

特檢表示，尹錫悅雖拒簽警方問訊紀錄，但對檢察官問訊結果則有簽名與蓋章，並未拒絕作答。調查當天，他曾中途用餐與閱讀問訊紀錄，並對部分內容提出修改。

特檢已於29日向尹錫悅發出第二次傳喚通知，要求其30日上午9時再度應訊，針對未完成的加密手機紀錄刪除指示與國會干預等指控進行補充問訊。尹錫悅方未立即表明是否出席。

特檢強調，目前仍有大量事項需進一步調查，不排除有再次傳喚的可能性，且不受次數限制。

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