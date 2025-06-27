日本戀童老司機瘋寮國「買春雛妓」！　大使館怒發聲明警告

▲日本外務省發現，近日網路上流傳有部分日本男性前往寮國進行兒童買春，因此透過駐寮國大使館發聲明警告。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

近日社群平台上不斷出現疑似日本男性前往寮國進行未成年買春的貼文，引發各界關注。對此，日本駐寮國大使館發表聲明，提醒旅居或前往寮國旅遊的日本人，不論是寮國或是日本法律都嚴格禁止「兒童買春」行為，違者恐面臨嚴重刑罰，嚴正警告民眾切勿以身試法。

根據《每日新聞》報導，日本外務省指出，寮國法律明確規定性交易屬違法行為，而日本警方也積極與海外執法機構合作，打擊境外的未成年性剝削行為。即使聲稱不知對方年齡或是受害者未提出控訴，仍可能因違反日本《兒童買春及兒童色情禁止法》而遭到懲處。

近日，日本社群媒體上流傳大量疑似日本男性前往寮國與小學生或中學生性交易後的心得文。日媒報導，此類行為近日有擴大的趨勢，因此日本外務省也正式透過駐寮國大使館發表聲明警告。

外務省指出，一名旅居寮國的日本籍活動人士日前發起「杜絕寮國未成年賣淫」行動，已收集超過2萬份連署，於6月正式提交給相關機構。

日本駐寮國大使館於17日發布公告，提醒旅居或即將前往寮國的日本人，應遵守當地法律並尊重未成年保護規範，以免觸法。

事實上，近年由於泰國等鄰近東南亞國家加強取締未成年性交易，寮國首都永珍成為日本戀童癖買春客的新據點，甚至吸引部分來自日本的戀童癖者改前往寮國尋歡，找雛妓買春。

因為寮國當地相關法規過於鬆散，專家指出，在過去5到10年間，寮國的未成年少女賣淫現象越發猖獗，從事性交易的雛妓數量大量增加，嚴重危害到兒童。