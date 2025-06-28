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小米前總監傳包養200正妹！簽變態合約　高層：食堂切菜的

小米集團高層表示，外傳包養200多名小三的小米集團前總監馮德兵，其實只是個內場員工。（翻攝自微博）

▲小米集團高層表示，外傳包養200多名小三的小米集團前總監馮德兵，其實只是個內場員工。（翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

號稱小米集團前總監的中國男子馮德兵，日前爆出包養超過200名小三的婚外情醜聞，且各自簽署專屬合約，規定女方須滿足他的性癖，變態協議和開房照片大肆瘋傳，令中國網民瞠目結舌。然而根據小米公關部門高層透露，馮德兵在集團內從未擔任總監一職，僅短暫在食堂任職，只是食堂切菜的。

綜合中媒報導，名為馮德兵的男子身分疑似是前小米集團總監，日前與多名小三幽會開房的不雅照被大量PO網，引發熱議。據悉，爆料人是馮德兵妻子，兩人曾簽署《婚姻無需忠誠證明》，允許婚後各自放飛。不料妻子發現，馮德兵不僅包養多名年輕女大生，甚至連已經生兒育女的人妻也不放過，她才會大義滅親供出證據。

爆料內容中，除了馮德兵與眾多小三的不雅照，最令大家震驚的，便是她們簽下的包養合約，上頭協議堪稱量身打造，內容包含有權使用性愛影像、女方須配合男方性癖完成SM或喝聖水等各種變態玩法，且不得無故缺席、遲到或拒絕，否則陪玩價碼會打折。

傻眼！小米「前總監」傳包養200女簽變態合約　小米高層澄清：食堂切菜的

▲中國男子馮德兵爆出包養超過200名小三的醜聞，且各自簽署專屬合約，變態協議和開房照片大肆瘋傳，令中國網民瞠目結舌。（翻攝自微博）

不過27日，小米集團公關部總經理王化在微博發文，表示針對「前總監200份包養協議」一事，經查核，馮德兵曾於2016年9月入職小米食堂，職位為切配（切菜），後因曠工在同年11月被開除，「其短暫的工作時間內從未擔任小米公司任何總監職位。」

貼文一出中國網民都傻眼了，紛紛質疑小米高層的說法，推測此事背後水很深，認為一個小小內場切菜員工不太可能包養200名小三，要不然就是馮德兵的背景顯赫，家裡有本錢讓他在外亂搞。


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