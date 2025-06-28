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葉菊蘭自嘲是天線寶寶　接掌73年圓山飯店「密道藏酒吧」

圓山大飯店董事長葉菊蘭，上任即將滿1年，她將再全面提升飯店品質，要讓已有73年歷史的國家門面名符其實。

▲圓山大飯店董事長葉菊蘭，上任即將滿1年，她將再全面提升飯店品質，要讓已有73年歷史的國家門面名符其實。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

去年8月，葉菊蘭接任圓山大飯店董事長，一腳踏進這具73年歷史、象徵國家門面的老字號飯店。外界以為她進入舒適圈，其實有長達半年時間她每天一早8點就到，天天開晨會、到處突襲走動，工作超過10小時。她自嘲像「天線寶寶」，天線一掃，哪裡達不到標準都要立刻改進，「別人笑我管太細也沒關係，該做的還是要做。」上任第一天，葉菊蘭就訂下近中長期改進目標，從氣味、動線、硬體到服務細節全面著手。

大廳中央「一棵開花的樹」是葉菊蘭請法國花藝師打造，以名詩、名畫為靈感，每季更換不同自然植栽。

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▲大廳中央「一棵開花的樹」是葉菊蘭請法國花藝師打造，以名詩、名畫為靈感，每季更換不同自然植栽。

走進圓山大飯店大廳，一眼就感受到與過去有些不同。吵雜、紊亂感消失，映入眼簾、由法國花藝名師打造的「一棵開花的樹」，與兩側同樣黃色系的文心蘭相呼應；紅房子不再只有金瓦紅柱的氣派，氣質也提升。

12樓圓山行館（總統套房）的餐廳兼具會議廳功能。飯店細節中藏著葉菊蘭「無微不至的待客之道」。

▲12樓圓山行館（總統套房）的餐廳兼具會議廳功能。飯店細節中藏著葉菊蘭「無微不至的待客之道」。

上任即將滿1年的董事長葉菊蘭，帶著印象中的笑容在12樓圓山行館現身。「其實大廳我還沒有做大改變，只是把原來櫃檯前面的商品移到電梯前面，換成那種不是高鐵的椅子，再把參觀密道的集合點改到地下室…」改變動線、分流之後，葉菊蘭很快就把飯店大廳最基本的舒服感呈現出來。

參觀密道的客人分流去地下室集合，入口的銅板浮雕九龍壁，是仿造北京故宮牆打造。

▲參觀密道的客人分流去地下室集合，入口的銅板浮雕九龍壁，是仿造北京故宮牆打造。

「而且分流去地下室後，大家會發現，那個入口也非常漂亮，有銅板浮雕的九龍壁。」九龍壁是仿造北京故宮的九龍牆打造，呈現皇族的氣派。放在今天看，也突顯出圓山大飯店從威權時代一路走到自由民主的特殊性。

「圓山這麼獨特的硬體，有20幾萬條龍在各個地方，這個代表國家的飯店，除了宏偉之外，它還要具有什麼基本的東西，要怎麼創新。」她笑說，講到挑戰，人的腎上腺激素就上來了，而且她是急性子，上班第一天，就訂下近、中、長期的改進計畫。

葉菊蘭擔任台灣觀光協會理事長時，經常親自出席美食展，推廣台灣觀光。（本刊資料照）

▲葉菊蘭擔任台灣觀光協會理事長時，經常親自出席美食展，推廣台灣觀光。（本刊資料照）

回憶上班第一天，「我記得我一走進來，是感受到舊的氣息。」老舊氣息可能是形象，也可能是軟硬體漸衰，但葉菊蘭先從真正的氣味改進，「我很快就找日本調香師，專門調出屬於圓山、以木質為基調的香氛。現在你一走進來，不會再聞到霉味了吧。」

「覓到by吧沐」是結合密道的酒吧，包廂像洞窟。來此喝酒還可一探東密道。

▲「覓到by吧沐」是結合密道的酒吧，包廂像洞窟。來此喝酒還可一探東密道。

位在東密道旁的時髦酒吧「覓到by吧沐」，是與名列亞洲50大的BAR MOOD合作，能喝到台灣在地調酒，Bartender是葉菊蘭親自挖角而來。

▲位在東密道旁的時髦酒吧「覓到by吧沐」，是與名列亞洲50大的BAR MOOD合作，能喝到台灣在地調酒，Bartender是葉菊蘭親自挖角而來。

葉菊蘭初上任，外界有雜音，認為她進到舒適圈養老。其實在凡事講究的她眼中，圓山還有很多進步空間，「舊也沒關係，但要乾淨，這是最基本。」葉菊蘭自嘲是天線寶寶，想知道她將如何讓圓山大飯店品質全面再提升、貫徹她無微不至的款待的經營哲學。

餐飲占圓山大飯店營收6成，葉菊蘭說幾個餐廳的主廚本來就很厲害，現在要從擺盤等細節再提升。

▲餐飲占圓山大飯店營收6成，葉菊蘭說幾個餐廳的主廚本來就很厲害，現在要從擺盤等細節再提升。

詳盡報導請看：頭家開講／完美行動派　圓山大飯店董事長葉菊蘭專訪


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