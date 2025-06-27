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松本沙林毒氣事件31週年！殘害8命140人中毒　日人獻花哀悼

警方將報案人河野義行誤列為嫌犯，其妻甚至因吸入毒氣長期昏迷、最終病逝，令人不勝唏噓。（翻攝自https://www.fnn.jp/）

▲警方將報案人河野義行誤列為嫌犯，其妻甚至因吸入毒氣長期昏迷、最終病逝，令人不勝唏噓。（翻攝自https://www.fnn.jp/）

圖文／鏡週刊

1994年6月27日深夜，長野縣松本市的寧靜住宅區突陷入致命毒氣籠罩，奧姆真理教成員為妨礙法院對其設施糾紛的審理，依照教主麻原彰晃（本名松本智津夫）的指示，在法官宿舍附近釋放致命沙林毒氣，導致8人死亡、超過140人中毒。這起大規模化學武器攻擊案「松本沙林毒氣事件」，如今已屆滿31年。

《NHK》報導，為悼念這場悲劇，案發現場附近今（27日）清晨設立了獻花台。此為地元町會自去年起推動的追思活動，吸引眾多居民前往獻花、合掌祈福。前町會長後藤芳孝表示「這是本地永遠不該遺忘的事件，希望透過年年設置的獻花台，將這段歷史持續傳承。」

當年，奧姆真理教欲暗殺參與裁定教團土地紛爭的法官。據調查，教團在卡車上裝設改造裝置，將沙林毒氣化為氣霧噴灑，原計劃使毒氣飄向法官宿舍。不料風向變化，毒氣逆吹至一般住宅區，大批居民接連出現呼吸困難、抽搐、失明等症狀，意外導致多人死傷。

松本沙林毒氣事件31週年！殘害8命140人中毒　日民眾獻花哀悼：永遠無法忘記

▲事件初期警方將報案人河野義行誤列為嫌犯，媒體輿論一面倒攻擊河野一家。（翻攝畫面）

不僅是悲劇本身，事件初期警方將報案人河野義行誤列為嫌犯，理由僅因其擁有農藥與化學背景。媒體大肆報導，輿論一面倒批判河野一家是為了詐保，造成其家庭深受衝擊，事後證明其全然無辜，妻子甚至因吸入毒氣長期昏迷變植物人、最終病逝，令人不勝唏噓。

直至翌年東京地鐵沙林事件爆發後，警方才全面搜查奧姆教團據點，確認兩案皆由該教策動，並查獲沙林毒氣製造設施與原料。教主麻原與多名高層最終遭判死刑，於2018年遭處決。

今晨獻花的民眾中，有人說「這是我永遠無法忘記的事件。我雙手合十，祈禱遇難者安息」。1名高齡70多歲的市民表示「這樣的事件不該再發生一次。」獻花台將設置至28日上午。


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