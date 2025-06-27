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螢幕放大、功能升級！小米手環10台灣開賣　支援悠遊卡感應付款

▲▼ 。（圖／Xiaomi官網）

▲小米手環10台灣開賣 。（圖／Xiaomi官網）

記者吳立言／綜合報導

小米新一代穿戴裝置「Xiaomi手環 10」於昨（26）日於中國市場正式亮相，台灣則於今（27）日同步開賣。全系列包含標準版、支援悠遊卡功能的NFC版，以及設計更高階的陶瓷版，價格自新台幣1,199元起。

本次小米手環10外觀維持橢圓形設計，但升級至1.72吋AMOLED大螢幕，解析度更高、邊框更窄，視覺效果更具沉浸感。此外，線性馬達與UI操作也同步優化，提升震動提示與滑動流暢度。儘管功能升級，電池續航仍維持與前代相同的 21 天表現。

標準版售價為新台幣1,199元，採用鋁合金邊框與TPU腕帶，提供午夜黑、冰川銀與玫瑰粉等配色；支援悠遊卡感應的NFC版本則定價1,399元，在日常交通與小額付款方面更加便利。

另外，高階陶瓷版本則採用珍珠白陶瓷邊框與同色系扣環，搭配氟橡膠腕帶，售價為1,599元，設計較為典雅精緻。

配件方面，小米同步推出多款原廠選購配件，包括珍珠項鍊轉接件、皮革腕帶、不規則金屬腕帶、磁吸式腕帶及氟橡膠多色款等，提供使用者依照穿搭需求自由更換。

小米亦推出限時優惠活動：即日起至7月30日止，前100名購買者將加贈皮質腕帶（大象灰），加購配件享85折；此外，於9月30日前購買NFC版並首次開通Easy Wallet App，即可獲得100元儲值金（限量1萬名）。

消費者可透過小米台灣官方網站（mi.com/tw）選購機型與配件，更多產品資訊與活動詳情亦可於官網查詢。

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