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籲藍營團結反惡罷！　韓國瑜示警：若失守民進黨將抓住所有權力

▲▼ 韓國瑜出席賴士葆反罷免活動 。（圖／記者崔至雲攝）

▲韓國瑜出席賴士葆反罷免活動 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨反罷免全面熱戰，今天每個將面臨被罷免的藍委都在選區舉辦活動。國民黨立委賴士葆今（28日）也舉辦反罷說明會。立法院長韓國瑜出席力挺。韓國瑜指出，大罷免，只罷藍不罷綠，這是民主嗎？若藍營不團結掉了幾席，民進黨一黨獨大，就可以掌握行政立法，影響司法，抓住所有資源，這樣還是民主嗎？

韓國瑜提到，今年來到中正區反惡罷的動員心裡感慨很多，賴士葆是美國南加州大學的博士、政治大學的所長、認真的立委，賴士葆是立法院的寶、是中華民國的寶，是認真、負責的立法委員。

韓國瑜說明，立法委員有三個工作要做好，首先選區在哪裡，立足就要在哪裡；第二，你是國會議員，就要知道好國家政策方向在哪裡、要監督行政院；第三，你的選區、居住城市在哪裡，就要照顧好這邊的選民，而這些也是賴士葆這麼多年來努力不懈的事情。

韓國瑜也說，他在高中、大學上課的時候，每天都在胡思亂想，但是在立法院的時候，每個委員質詢，他都從頭到尾仔細聽，賴士葆質詢時講話言之有物、清楚的指出中央哪邊做得不夠、不足，賴士葆是最棒的立委。

韓國瑜接著說，726罷免優秀立委太不公平，台灣人民大部分人沒有投過罷免票，過去選舉有對手，可以比較，但這個罷免案，沒有照片、學經歷可以互相比較，很多人都不知道要投票。韓國瑜呼籲，一定要讓優秀立委代表人民在立院監督政府。出來投票，一定要投五個字的「不同意罷免」。

韓國瑜強調，如果大罷免沒有團結，如果大罷免成功，台灣民主一場空，民國77年解除動員戡亂後，奔向民主，民主進到大家DNA，台灣人很驕傲。結果大罷免，只罷藍不罷綠，這是民主嗎？藍的如果不團結，掉了幾席，將來就一黨獨大，掌握行政立法，影響司法，控制媒體，抓住所有資源，還是民主嗎？

最後韓國瑜強調，住在台北市有好朋友，南港一定幫李彥秀、住在中山要支持王鴻薇，住在大安支持羅智強，還有一個徐巧芯，一定要全力動員支持，武士刀是長的強，辣椒小的辣，徐巧芯是小辣椒，被罷免這合理嗎？賴士葆也一樣，賴士葆充滿抱負，基督教徒信仰愛神愛人，思想忠貞，聖誕節到了一定辦福音，他有純潔的心，好好地做立委，面對大罷免，完全不合理，好朋友一起團結投不同意罷免。

韓國瑜說，拜託大家全力動員打電話，讓反對大罷免像開水一樣煮起來，100度滾滾發燙，讓民主再次勝利舉起，支持賴士葆，拜託大家。

▲▼ 韓國瑜出席賴士葆反罷免活動 。（圖／記者崔至雲攝）
 

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