力挺賴士葆「反惡罷」！　馬英九：不能罷掉文山區的守護神

▲馬英九、朱立倫出席賴士葆反罷免活動 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委賴士葆今（28日）在台北市南中正舉辦反惡罷說明會，許多國民黨大咖都出席力挺，包含前總統馬英九、立法院長韓國瑜、媒體人趙少康等人。馬英九致詞時表示，今天他站出來幫助賴士葆是天經地義的事情，賴士葆在文山區多年，是文山區的守護神，如果立法院少一個這樣的人，就像社區少了守護神一樣，而多了這個人，人民就多了一份保障。

朱立倫致詞時呼籲大家一定要投出「不同意罷免票」，他說，今天在這邊不知道是開心還是難過，大熱天大家還要在這邊、暑假還要在這裡，最重要的是，明明去年賴士葆才當選，怎麼今天又在這裡。

朱立倫提到，賴清德前幾天罵大家是雜質，林右昌還說不顧台、不愛台是雜質，對民進黨來說，不支持民進黨的就是雜質，台灣曾幾何時被獨裁者侵蝕反對的聲音。這個獨裁者想要一人、一黨獨裁，想要掃除所有反對的聲音，大家一定要勇敢的站出來，「不想要當雜質，就要變成民主主流的捍衛者」 。

朱立倫說，我們的台積電是我們的驕傲，台灣的科技是護國神山，但是民進黨、賴清德這一年把它送出去了，現在又想要透過大罷免，把民主摧毀，中華民國的兩大護國神山一個是德先生、一個是賽先生，但是科技的台積電已經送走一半，現在民主又被摧毀，接下來要怎麼辦？

朱立倫說，他知道文山區的朋友一定會出來投票，可是如果出來的不夠多，就會讓惡罷的人得勝，沒有出來投票，就等於是幫助罷免，就會讓惡霸得逞，很多人問他現在幾席安全？幾席危險？但是他認為，只要出來投、每一席一定過關；沒有出來投、每一席都危險，告訴所有好朋友，不出來投票就是縱容民進黨、讓民進黨得逞，為了要阻止惡霸、保護民主權益，大家一定要出來投票。

馬英九也說，今天他站出來幫助賴士葆是天經地義的事情，賴士葆在文山區多年，是文山區的守護神，如果立法院少一個這樣的人，就像社區少了守護神一樣，而多了這個人，人民就多了一份保障。

馬英九提到，過去他選市長、選總統，都跟賴士葆一起合作，賴士葆都幫他拉票，「所以我今天不站出來不行的」，呼籲支持者，繼續讓賴士葆在文山區服務，繼續做文山區的守護神。



