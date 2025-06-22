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7款行動電源恐自燃！安克控供應商「擅換電芯原料」

▲▼Anker安克發公告，宣布主動召回型號為A1642/A1647/A1652/A1680/A1681/A1689/A1257的部分批次基本款行動電源。（圖／翻攝自微博）

▲安克召回7款有自燃風險的行動電源。（圖／翻攝自微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸行動電源大廠安克（Anker）緊急召回70萬顆有自燃風險的行動電源，安克在公告中指控，某供應商將電芯的原材料，擅自更換成未經批准的原材料，導致產品隔膜絕緣可能失效，引發過熱及燃燒的風險。

安克此次召回的產品共有7款，型號分別為A1642 / A1647 / A1652 / A1680 / A1681 / A1689 / A1257，數量更是超過71萬顆，引起不少消費者擔憂。

安克在公告中指出，在最近的品質安全檢查中，發現某供應商部分批次的行業通用電芯，存在未經批准的原材料變更，這可能導致極少數產品在長期循環使用後隔膜絕緣失效，進而引發過熱甚至燃燒的安全隱患。

安克提到，為盡快消除潛在的產品安全風險，公司展開內部排查，鎖定涉及該批次電芯的風險產品，並主動向市場監管部門提交召回申請。

▲▼安克（Anker）行動電源。（圖／翻攝微博）

公告還提到，截至目前，已下架所有官方電商平台相關型號產品，並已終止與該供應商的合作，切換至其他電芯供應商，準備妥善的召回處理方案。

安克提供消費者3種補償方案，一是全額退款；二是升級換新；三是安克商城代金券（原訂單金額+50元人民幣）

台灣也有進口安克的行動電源，其中一家代理商群光表示，經了解，安克召回的7款型號行動電源，群光並未代理。

根據官網資訊，安克成立於2011年，是中國大陸營收規模最大的全球化消費電子品牌企業之一，專注於智能配件和智能硬件的設計、研發和銷售。旗下擁有智能充電品牌Anker，並相繼推出Soundcore、eufy、Nebula等自主品牌。2020年8月，「安克創新」在創業板上市。

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