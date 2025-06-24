ANKER召回70萬顆行動電源！台灣代理商「1型號」緊急下架了

▲安克主動召回多款行動電源。（圖／翻攝自微博）



記者鄺郁庭／綜合報導

知名行動電源品牌ANKER（安克）20日宣布，因部分產品存在過熱甚至燃燒風險，主動召回7款型號共計71萬2964顆行動電源。台灣代理商之一的展碁國際今（24）日指出，台灣區受影響的型號僅有一款A1257，已緊急通知通路下架。

據《中央社》報導，代理商展碁表示，經原廠盤點，台灣區受影響的僅有一款A1257的行動電源，已緊急通知各通路下架產品。據安克創新台灣官網顯示，代理商有群光電子以及宏碁集團旗下展碁國際。在這次事件中，群光電子表示，安克召回的7款型號行動電源，群光並未代理。

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安克此次召回的產品共有7款，型號分別為A1642 / A1647 / A1652 / A1680 / A1681 / A1689 / A1257，數量更是超過71萬顆，引起不少消費者擔憂。

安克在公告中指出，在最近的品質安全檢查中，發現某供應商部分批次的行業通用電芯，存在未經批准的原材料變更，這可能導致極少數產品在長期循環使用後隔膜絕緣失效，進而引發過熱甚至燃燒的安全隱患。

安克提到，為盡快消除潛在的產品安全風險，公司展開內部排查，鎖定涉及該批次電芯的風險產品，並主動向市場監管部門提交召回申請。公告還提到，截至目前，已下架所有官方電商平台相關型號產品，並已終止與該供應商的合作，切換至其他電芯供應商，準備妥善的召回處理方案。

安克成立於2011年，是中國大陸營收規模最大的全球化消費電子品牌企業之一，專注於智能配件和智能硬件的設計、研發和銷售。旗下擁有智能充電品牌Anker，並相繼推出Soundcore、eufy、Nebula等自主品牌。2020年8月，「安克創新」在創業板上市。