ANKER行動電源「恐自燃」緊急召回70萬顆！台灣代理商發聲了

▲Anker安克發公告，主動召回型號為A1642/A1647/A1652等部分行動電源。（圖／翻攝自微博）

記者閔文昱／綜合報導

知名行動電源品牌ANKER（安克）20日宣布，因部分產品存在過熱甚至燃燒風險，主動召回7款型號共計71萬2964顆行動電源，由於先前另一品牌羅馬仕（ROMOSS）也因類似問題召回近50萬顆，引發外界擔憂中國行動電源供應鏈恐存在更深層的安全隱憂。對此，台灣代理商之一的群光電子也發聲回應了。

安克指出，這次召回的產品包括A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689與A1257等型號，主要原因是供應商未經批准擅自變更電芯原材料，導致部分批次產品在多次循環使用後可能出現隔膜絕緣失效，進而引發過熱與燃燒的風險。針對受影響的用戶，安克提供全額退款、升級換新或代金券（原訂單金額加人民幣50元）三種補償方案。

根據《中央社》報導，安克中國官網已公告召回，但台灣官網目前尚未發布相關通知，在多個網路通路平台仍可見部分召回型號販售，引發消費者疑慮。對此，台灣代理商之一的群光電子表示，經確認並未代理本次召回的7款型號，另一代理商展碁國際則尚未公開回應。

此外，安克今年稍早也曾因PowerCore 10000（型號A1263）在美國市場被召回超過115萬顆，美國消費品安全委員會（CPSC）指出該產品曾接獲19起起火或爆炸通報，包含兩起燒傷與多起財損事件，總損失超過6萬美元，再次凸顯行動電源產品潛在風險。

值得注意的是，安克與羅馬仕的事故皆與電芯原材料品質有關。羅馬仕日前也因類似問題宣布召回近50萬顆行動電源，包括PAC20-272、PAC20-392、PLT20A-152等型號，部分中國大學甚至公告禁止學生攜帶羅馬仕行動電源入校，該品牌更因一起航班行李艙自燃事件而備受關注，後證實起火源為羅馬仕2萬mAh行動電源熱失控。

目前羅馬仕部分產品的中國3C認證已遭暫停，相關商品也已從京東、淘寶等官方平台下架。