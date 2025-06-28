台美藝術家跨國合作　台北意象登上休士頓壁畫

▲休士頓畫家GONZO247（右）與台北潮流藝術家BOUNCE（左）於休士頓動物園合作「I♡HOU ; I♡YOU系列二」作品。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／休士頓報導

台北潮流藝術家BOUNCE與休士頓畫家GONZO247近日在休士頓動物園合作，讓台北知名地標台北101及北門登上休士頓壁畫，2人今年10月將於台北市立動物園再次合作，並以2個姊妹市為主軸，融入雙方城市意象及動物。

GONZO247與BOUNCE去年透過休士頓旅遊局牽線，於長榮航空馬拉松首度合作「I♡HOU & I♡YOU系列一」作品，適逢休士頓與台北市締結姊妹市64周年，2人再次於休士頓動物園合作「I♡HOU & I♡YOU系列二」，讓台北意象登上休士頓壁畫。

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GONZO247表示，很開心可以跟台灣藝術家合作，也有機會與台灣不同文化切磋，提升畫的層次。這次的作畫理念以雙方動物園的動物為主，像是穿山甲、科摩多龍等，並將休士頓的太空巨蛋放進壁畫中。

BOUNCE指出，這次壁畫合作融入台北101、北門，代表台北的開始，也代表跨出城門外來到休士頓，壁畫中除了斑哥羚羊外，還將艷紅鹿子百合、黃紅花、台灣山櫸等台灣原生種融入。此次合作的重點在於共同有的動物及城市意象，今年10月2人將於台北市立動物園創作面積更大的作品，並以2個姊妹市為主軸，與前2系列有相同的元素。

GONZO247為休士頓知名藝術家，創作風格受到紐約早期塗鴉藝術啟發，融合當地文化和街頭藝術元素。BOUNCE自2005年起在城市間以噴漆創作，風格鮮明且具有強烈的視覺吸引力。