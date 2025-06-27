休士頓旅客年破260萬人次　長榮航空直飛10周年載客率9成

▲長榮航空桃園-休士頓航線10周年慶祝活動。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／休士頓報導

受惠轉機客需求強勁，每年造訪休士頓的遊客已經突破260萬人次，目前國內僅長榮航空飛行桃園-休士頓航線，今年邁入10周年，載客率常年維持9成。休士頓旅遊局與長榮航空於當地時間26日上午10時舉辦慶祝活動，休士頓市副市長Martha Castex-Tatum現場頒發「市長文告」(Proclamation)，訂定6月26日為「休士頓的長榮航空日」。

長榮航空桃園-休士頓航線10周年慶祝活動26日上午於休士頓動物園舉辦，Martha Castex-Tatum現場頒發「市長文告」(Proclamation)，訂定6月26日為「休士頓的長榮航空日」，長榮航空總經理孫嘉明則回贈長榮航空波音777-300ER飛機模型。

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孫嘉明表示，長榮航空為台灣唯一飛航休士頓的航空公司，開航初期即與休士頓旅遊局簽訂合作備忘錄，這10年來，從一開始的每周3班，成長到現在每周7班，旅客也可從台北轉往亞洲各大城市，讓休士頓航線的載客率常年保持在9成。

Martha Castex-Tatum指出，長榮航空在過去10年中，透過往返休士頓和台北的每日直飛航班，為休士頓的發展和經濟實力做出足以自豪的貢獻，也促進當地的經貿和旅遊產業發展，及台灣和其他亞洲地區商業交流的機會。

休士頓旅遊局（Houston First）總裁Michael Heckman指出，長榮航空飛航休士頓10周年，在雙方的努力下，每年造訪休士頓的遊客已經突破260萬人次，這樣的成績對休士頓來說意義非凡。

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳表示，2015年台灣與休士頓的貿易額約11億美元，去年達到111億美元，代表過去10年雙方經濟交流快速攀升，翻了10倍，早期比較多是農產品，近10年逐漸轉換為電子產品、電腦及零組件，石油也是其中重要的一部分。

蕭伊芳指出，台灣與休士頓的貿易額成長在全美可說是名列前茅，因應川普關稅政策，過去2年很多電子廠逐漸跑來德州，或是從德墨邊境移到市中心，最近1年多像是鴻海投資擴大、英業達也搬過來，成長空間非常大，可以期待有更多台灣企業進來。

長榮航空也說，適逢休士頓與台北市締結姐妹市64周年，將與台北市政府共同推出特別觀光優惠專案「Taipei, Your Next Adventure」，邀請北美遊客來探索台北，並提供多組優惠購票代碼，外籍旅客只要使用代碼於長榮航空官網購票，前往活動網站登錄機票號碼，便可免費獲得台北101觀景台以及故宮博物院門票。

▲休士頓市副市長Martha Castex-Tatum（右二）頒發「市長文告」(Proclamation)，訂定6月26日為「休士頓的長榮航空日」，長榮航空總經理孫嘉明（左二）回贈長榮航空波音777-300ER飛機模型。（圖／記者周湘芸攝）