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乘客飛行途中「企圖開艙門」　全日空客機急降西雅圖

▲▼全日空,ANA。（圖／達志影像／美聯社） 

▲乘客突然起身企圖開啟飛機艙門，被機組人員與其他乘客制伏。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

全日空（All Nippon Airways）一架波音787航班24日從東京飛往美國德州休士頓，沒想到在降落3小時之前，一名男乘客從座位衝向緊急出口，企圖在飛行途中開啟2個艙門，班機被迫轉降西雅圖，所幸班機最終安全降落。

CNN等報導，這起事件發生在全日空編號114航班上，這架波音787-9夢幻客機從東京羽田機場起飛前往美國，原定降落休士頓喬治布希休士頓洲際機場（George Bush Intercontinental Airport），但卻發現一名男子企圖開啟飛機艙門，機組人員與其他乘客見狀聯手合作把他制伏。

在此之際，航班緊急變更飛行路線前往西雅圖，並在西雅圖－塔科瑪國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）降落。聯邦調查局（FBI）透過聲明表示，在飛機降落後，男子被送往醫院接受醫療評估。

全日空表示，班機抵達西雅圖之後，另外一名男子因為班機轉降情緒不穩，猛擊廁所門。這架班機晚些時候重新飛往休士頓，延誤約4小時。飛機艙門通常無法在飛行途中開啟，因為機艙內外的氣壓差異會把機艙門封住。

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