　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮亮相福岡觀光推廣會！首場人氣最旺　太魯閣和蘇花詢問度高

▲花蓮代表團是唯一出席的台灣縣市政府。(圖／花蓮縣政府提供下同)。

花蓮代表團是唯一出席的台灣縣市政府。（圖／花蓮縣政府提供下同)。

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府積極拓展國際觀光市場，參與交通部觀光署主辦之觀光推廣會。此次活動以「ビビビビ！台灣！」及「來台灣喝一杯」為主題，鼓勵更多日本旅客造訪台灣。6月27日上午10時於福岡The Kego Club率先登場，現場吸引日本JTB、日本旅行、I.W.A Tours、Travel West等多家知名旅行社代表踴躍參與，花蓮縣是當日台灣團隊唯一出席的縣市。推廣會中花蓮攤位尤其吸睛，日方業者多爭相至花蓮縣政府商談桌詢問相關光觀資訊並洽談未來合作，成為全場最受矚目的焦點。

台灣一直以來都是日本民眾喜愛的旅遊目的地之一。此次推廣會，花蓮縣政府觀光處處長余明勲親自出席，向日方介紹花蓮獨特的自然風光、多元文化、獨特活動及永續旅遊理念，強調低碳交通、綠色住宿與環境教育的重要性，期盼旅客在享受美景的同時，也能為環境保護盡一份心力。

▲花蓮代表團是唯一出席的台灣縣市政府。(圖／花蓮縣政府提供下同)。

日方業者多爭相至花蓮縣政府商談桌詢問相關光觀資訊並洽談未來合作，成為全場最受矚目的焦點。

日本業者特別關心花蓮旅遊現況，紛紛詢問「太魯閣目前是否可入園」、「蘇花公路是否通行」、「台北至花蓮的交通狀況」等相關問題。對此，余處長在20分鐘的簡報中，也詳細說明太魯閣國家公園已經開放及最新修復進度、蘇花公路及聯外交通現況，並詳細介紹觀光署包機直航的補助方案與花蓮團體旅遊優惠措施。鼓勵大家現在就可以組團來花蓮，並探索花蓮更多的美食美景。

為鼓勵旅行社帶團暢遊花蓮，花蓮縣政府也特別推出「2025年國外旅行團獎勵方案」。凡旅行團人數達12人以上，並於花蓮住宿2天以上，同時前往任一項指定旅遊項目（包含環保旅宿、環保餐廳、環境教育場所、零碳旅遊或註冊淨零花蓮App），完成登錄後，旅行社即可申請團員每人最高新台幣4000元的帶團獎勵金。

▲花蓮代表團是唯一出席的台灣縣市政府。(圖／花蓮縣政府提供下同)。

花蓮夏日精彩活動不斷，誠摯邀請日本朋友來台感受花蓮的熱情與活力。從7月12日至8月10日，鯉魚潭將首次推出「花蓮FUN暑假－繁花綻FUN Cool涼一夏！」系列活動，包括SUP立槳、獨木舟、水上腳踏車、碰碰船、動力摩托等五大免費水上遊憩體驗，讓鯉魚潭搖身一變成為全台最潮的水上自然系樂園。

▲花蓮代表團是唯一出席的台灣縣市政府。(圖／花蓮縣政府提供下同)。

日本業者特別關心花蓮旅遊現況。

文化盛事方面，7月18日至20日「文化體驗：太平洋南島聯合豐年節」將於花蓮德興大草坪盛大舉行，這是一場國際級的原住民族文化盛典，邀請各界一同共舞，體驗部落文化的傳承與熱情。一年一度的花蓮音樂盛事「音浪狂想：夏戀嘉年華」將於7月23日至27日連續五天在東大門廣場登場，集結華語流行歌手、原住民歌手、新生代樂團及饒舌天團輪番獻唱。而浪漫的「流星花蓮：星光音樂會」則將於8月2日與23日分別在富里稻草藝術區與七星潭舉行，帶來璀璨星空下的音樂饗宴。

此外，5月17日至8月31日期間「海洋藝術：太平洋國際疊石藝術季」將花蓮七星潭海岸妝點成大自然的美術館，展示多位國際藝術家及民眾的得獎創作。從8月到10月「賞花踏青：花蓮忘憂大地感謝祭」將帶領遊客前往六十石山，欣賞壯麗的金針花海，感受自然與農業文化的完美融合。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 3 8562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
驢子下體遭「戴套」　原因竟是女遊客檢舉「外露不雅」
獨／撐不到新光三越復業！台中LV進駐大遠百　佔地200坪暑假
50人搶中壢122萬法拍屋　他加價2.7倍拿下曝「投報率高」
世界先進董座宣布發錢　每人最高3.5萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

水利署會同地方抽檢防洪設施　強化汛期抽水整備應變力

張嘉郡爭取中央補助逾573萬　推動斗六3社區耐震補強

山海之間星辰邀約！花蓮48場免費星空導覽熱烈報名中　名額有限

「守護無聲但有力」雲林義消與消防團隊雙獲肯定

洄瀾新秀爭霸讚初選出爐！8團體晉級決賽　角逐15萬獎金

「超巨花蛤」成金門打卡熱點　千人齊聚海放40萬顆花蛤苗

花蓮亮相福岡觀光推廣會！首場人氣最旺　太魯閣和蘇花詢問度高

善心典範！亞德客有美公益再捐花蓮13輛復康巴士　總價2481萬

花蓮東華附小堅持「木育教育」　換用國產柳杉課桌椅

立委攜手農民　打造獅子鄉「獅子好芒」芒果品牌

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎

【車主好暖】小男孩遇到藍寶堅尼興奮合照！竟真的坐上去了❤️

【3病毒夾擊】台中男童高燒39度！同時感染A流、B流、新冠

【水龍捲奇景】民眾在小琉球目擊水龍捲直衝天際

【車裡有蛇？】他居然徒手抓出來！網友全跪了????????‍

【分心看戲GG】見國道車禍疑分心看戲　下秒追撞看熱鬧變主角

水利署會同地方抽檢防洪設施　強化汛期抽水整備應變力

張嘉郡爭取中央補助逾573萬　推動斗六3社區耐震補強

山海之間星辰邀約！花蓮48場免費星空導覽熱烈報名中　名額有限

「守護無聲但有力」雲林義消與消防團隊雙獲肯定

洄瀾新秀爭霸讚初選出爐！8團體晉級決賽　角逐15萬獎金

「超巨花蛤」成金門打卡熱點　千人齊聚海放40萬顆花蛤苗

花蓮亮相福岡觀光推廣會！首場人氣最旺　太魯閣和蘇花詢問度高

善心典範！亞德客有美公益再捐花蓮13輛復康巴士　總價2481萬

花蓮東華附小堅持「木育教育」　換用國產柳杉課桌椅

立委攜手農民　打造獅子鄉「獅子好芒」芒果品牌

酒駕撞死人上個月才交保！　〈運轉人生〉邱軍KTV燦笑熱唱…網怒了

「控球之神」保羅決心返洛杉磯打球　名記：來湖人能讓詹皇開心

水利署會同地方抽檢防洪設施　強化汛期抽水整備應變力

新台幣驚天暴衝「28 字頭」！　外媒曝重創台灣2產業

貨車剛起步被休旅車撞翻！衝路邊狂刷整排機車　超衰畫面曝光

熱爆全球！2025恐成最熱前5年之一　5月成史上第二熱

6款輕奢通勤包推薦！能裝筆電還裝下時髦　通通2萬內收

羅伯斯力挺「不調離第2棒」　貝茲敲出致勝安打

張嘉郡爭取中央補助逾573萬　推動斗六3社區耐震補強

福斯25年式Polo、T-Cross、T-Roc到港！限時優惠升級、現金價折5萬

【泰格與雪兒】當前任打來

地方熱門新聞

澎湖生蠔老闆曝未來動向　自知「個性X掰」

福容桃園慶18載　身分證有1、8住房享半價

韓國瑜反罷首站抵桃園　籲守護呂玉玲

亞通客運【5672】路線　由桃園客運代駛2個月

旱溪夜市突暴風雨　攤販慘遭下線

大溪百吉國小師生　和桃園榮家爺奶同樂

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡慘了　遭縣府勒令停業

獨／盧秀燕領軍防守大罷免　台中藍營719造勢地點出爐

捐床報恩！心梗康復副總暖捐床墊給台南消防第六大隊

南投家扶才女葉依珊不畏生命困境完成大學學業

桃園強化招商服務　鏈結國家科研量能

張麗善宣佈成立不同意罷免大聯盟

男台鐵新城站曬衣物勸不聽　警告誡罰款才收手

文化大不同！來台被叫「姐姐」她超不習慣

更多熱門

相關新聞

昔遭五迷圍剿　王浩宇點出1現象

昔遭五迷圍剿　王浩宇點出1現象

天團五月天舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會回到台北大巨蛋，於6月27、28、29日到7月4、5、6、11、12日盛大舉辦，演唱會耗資6.5億元。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇表示，五月天的票沒賣完，「人氣下滑是真的，台灣人已經慢慢沒有辦法，被五月天的演唱會感動」。然而，相信音樂指出，五月天的門票共32萬張，僅剩1000多張沒有賣完。

太魯閣持續重建　首開放崇德、大同大禮部落

太魯閣持續重建　首開放崇德、大同大禮部落

合歡山武嶺亭打麻將　太管處依法開罰

合歡山武嶺亭打麻將　太管處依法開罰

太魯閣部落音樂會今年3場　首場6/28登場

太魯閣部落音樂會今年3場　首場6/28登場

南韓「顏值暴徒」擊敗李珠珢、李多慧

南韓「顏值暴徒」擊敗李珠珢、李多慧

關鍵字：

福岡觀光推廣會首場人氣太魯閣蘇花詢問度

讀者迴響

熱門新聞

黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

日女一口吃麵影片爆紅　破4千萬次瀏覽

運動員「露巨鵰」爆紅！　SWAG開價1600萬挖角

正妹初體驗按摩　被師傅侵犯！胸罩發現DNA

地震預言「日本團旅大減」受惠這2國

阿家生蠔老闆怒了！不辦營業登記

「阿家生蠔」老闆娘道歉還原現況！　1原因讓老闆情緒失控

男童請病假！導師竟辱「那隻豬怎麼還沒來」

50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞

劉玳妍不認外遇網紅！　老公怒PO不倫親吻照

年邁夫妻扛米供佛　遭嗆：一袋米也想許願

陳美鳳出國脫了！　「濕身解放比基尼」

新竹某百貨影城驚見「午夜四腳獸」　保全以為見到鬼

快訊／廟東夜市凌晨大火　整棟陷火海

也被阿家生蠔罵過！　他猜尹到怡應是踩到老闆1雷點

更多

最夯影音

更多

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面