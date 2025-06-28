花蓮亮相福岡觀光推廣會！首場人氣最旺　太魯閣和蘇花詢問度高

▲花蓮代表團是唯一出席的台灣縣市政府。（圖／花蓮縣政府提供下同)。

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府積極拓展國際觀光市場，參與交通部觀光署主辦之觀光推廣會。此次活動以「ビビビビ！台灣！」及「來台灣喝一杯」為主題，鼓勵更多日本旅客造訪台灣。6月27日上午10時於福岡The Kego Club率先登場，現場吸引日本JTB、日本旅行、I.W.A Tours、Travel West等多家知名旅行社代表踴躍參與，花蓮縣是當日台灣團隊唯一出席的縣市。推廣會中花蓮攤位尤其吸睛，日方業者多爭相至花蓮縣政府商談桌詢問相關光觀資訊並洽談未來合作，成為全場最受矚目的焦點。

台灣一直以來都是日本民眾喜愛的旅遊目的地之一。此次推廣會，花蓮縣政府觀光處處長余明勲親自出席，向日方介紹花蓮獨特的自然風光、多元文化、獨特活動及永續旅遊理念，強調低碳交通、綠色住宿與環境教育的重要性，期盼旅客在享受美景的同時，也能為環境保護盡一份心力。

▲日方業者多爭相至花蓮縣政府商談桌詢問相關光觀資訊並洽談未來合作，成為全場最受矚目的焦點。

日本業者特別關心花蓮旅遊現況，紛紛詢問「太魯閣目前是否可入園」、「蘇花公路是否通行」、「台北至花蓮的交通狀況」等相關問題。對此，余處長在20分鐘的簡報中，也詳細說明太魯閣國家公園已經開放及最新修復進度、蘇花公路及聯外交通現況，並詳細介紹觀光署包機直航的補助方案與花蓮團體旅遊優惠措施。鼓勵大家現在就可以組團來花蓮，並探索花蓮更多的美食美景。

為鼓勵旅行社帶團暢遊花蓮，花蓮縣政府也特別推出「2025年國外旅行團獎勵方案」。凡旅行團人數達12人以上，並於花蓮住宿2天以上，同時前往任一項指定旅遊項目（包含環保旅宿、環保餐廳、環境教育場所、零碳旅遊或註冊淨零花蓮App），完成登錄後，旅行社即可申請團員每人最高新台幣4000元的帶團獎勵金。

花蓮夏日精彩活動不斷，誠摯邀請日本朋友來台感受花蓮的熱情與活力。從7月12日至8月10日，鯉魚潭將首次推出「花蓮FUN暑假－繁花綻FUN Cool涼一夏！」系列活動，包括SUP立槳、獨木舟、水上腳踏車、碰碰船、動力摩托等五大免費水上遊憩體驗，讓鯉魚潭搖身一變成為全台最潮的水上自然系樂園。

▲日本業者特別關心花蓮旅遊現況。

文化盛事方面，7月18日至20日「文化體驗：太平洋南島聯合豐年節」將於花蓮德興大草坪盛大舉行，這是一場國際級的原住民族文化盛典，邀請各界一同共舞，體驗部落文化的傳承與熱情。一年一度的花蓮音樂盛事「音浪狂想：夏戀嘉年華」將於7月23日至27日連續五天在東大門廣場登場，集結華語流行歌手、原住民歌手、新生代樂團及饒舌天團輪番獻唱。而浪漫的「流星花蓮：星光音樂會」則將於8月2日與23日分別在富里稻草藝術區與七星潭舉行，帶來璀璨星空下的音樂饗宴。

此外，5月17日至8月31日期間「海洋藝術：太平洋國際疊石藝術季」將花蓮七星潭海岸妝點成大自然的美術館，展示多位國際藝術家及民眾的得獎創作。從8月到10月「賞花踏青：花蓮忘憂大地感謝祭」將帶領遊客前往六十石山，欣賞壯麗的金針花海，感受自然與農業文化的完美融合。