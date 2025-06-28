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中國貨櫃夾帶「大量紅火蟻」運往日本　橫濱查獲2150隻！被螫恐丟命

▲紅火蟻。（圖／CFP）

▲紅火蟻擁有強烈毒性。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本橫濱最近接連發現具有毒性、甚至能奪人性命的紅火蟻！日本環境省、橫濱市昨（27）日證實，24日在橫濱港山下碼頭的貨櫃發現多隻螞蟻，該貨櫃從中國廈門港運抵日本，經過檢驗後發現貨櫃內藏有多達2000隻以上具有劇毒的「紅火蟻」，包括蟻后、工蟻、蟲卵和蛹等。

根據日媒《產經新聞》，日本環境省、神奈川縣橫濱市當局指出，被發現藏有多隻紅火蟻的貨櫃，6月18日從中國福建省廈門港出發，並從東京港的大井碼頭入港，24日停靠橫濱港的本牧碼頭卸貨，貨櫃被暫時保管，同一天運送至山下碼頭進行貨櫃分類。

正當相關業者準備打開貨櫃卸貨時，發現貨櫃裡藏有許多隻螞蟻，甚至還有部分螞蟻從貨櫃裡奔逃而出。之後，業者在現場當場針對螞蟻進行撲殺，並經由環境省進行檢驗，確認是毒性強大的紅火蟻，其中工蟻多達2000隻、蟻后100隻、公蟻50隻，合計為2150隻，另外還發現500個卵、幼蟲、蛹等。

報導指出，紅火蟻是原產自南美洲的特定外來物種，2017年（平成29年）6月首度被發現在日本現蹤，此後在日本18個都道府縣內都能夠發現紅火蟻，至今已經是第142起案件，一旦被紅火蟻螫傷，會出現嚴重且灼熱的疼痛感，且會紅腫甚至是流膿，甚至會因嚴重過敏反應而出現休克，並且伴隨血壓突然降低、失去意識等症狀，若是症狀嚴重，恐會危及生命。

日媒《讀賣新聞》指出，其實橫濱市相關當局就曾於本月4日證實，在橫濱港本牧碼頭的貨櫃內，發現擁有強烈毒性的外來生物種「紅火蟻」，且數量高達500隻，是今年日本國內首度發現紅火蟻的案件。

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