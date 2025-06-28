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Olive Young爆款牙膏登美式賣場再掀搶購潮　網激推：亮白又高顏值怎麼能不買！

▲▼ Olive Young熱銷牙膏登台全網瘋搶！　網喊：顏值高到捨不得用 。（圖／記者廖明慧攝）

▲去年不少網友在美式賣場逛街時，被一款粉嫩牙膏吸引目光。（圖／EUTHYMOL提供，下同）

消費中心／綜合報導

「到底是哪支牙膏，一上架就秒殺引發搶購潮？！」去年不少網友在美式賣場逛街時，被一款粉嫩牙膏吸住目光，拍照分享在社群後迅速掀起討論潮。有人形容「刷起來像嗨啾」，也有人驚呼「擠出來居然是桃紅色！太療癒了吧」。這款來自英國、在韓國Olive Young熱銷的百年牙膏品牌EUTHYMOL，憑藉高顏值外型與強大話題性，被網友封為「逛到秒下手」的隱藏好物！

▲▼ Olive Young熱銷牙膏登台全網瘋搶！　網喊：顏值高到捨不得用 。（圖／記者廖明慧攝）

▲EUTHYMOL一上架就爆量掃貨，網友：三重享受真的會回不去！

延續去年熱潮，EUTHYMOL今年再度引爆話題，即日起在美式賣場(含網路)獨家販售新品「EUTHYMOL粉紅亮白牙膏」，一開賣便引發網友分享使用心得：「終於不用再拜託代購從韓國買回來了」、「刷完嘴巴超涼超清爽」。這款牙膏搭載韓國首創*SHMP智慧淨白因子**，能將牙齒表面色素溶解去除，同時形成保護膜預防和減少著色沉積，讓牙齒亮白有感。根據大韓口腔保健協會測試評價，連續使用兩週，亮白度平均提升達 42%(註1)，成效令人驚豔，尤其適合經常飲用咖啡、茶或紅酒的族群

目前限時優惠價$449只到7/6，還加贈高質感不鏽鋼擠牙膏器，療癒粉紅膏體、亮白效果與清新口氣一次到位，堪稱刷牙界的「三重享受」！無論是包裝控、香味控，還是講究潔淨感受的實用派，都能從中找到愛上的理由，這波限時開搶，千萬別錯過！

▲▼ Olive Young熱銷牙膏登台全網瘋搶！　網喊：顏值高到捨不得用 。（圖／記者廖明慧攝）

▲來自英國、在韓國Olive Young廣受歡迎的牙膏EUTHYMOL。

▲▼ Olive Young熱銷牙膏登台全網瘋搶！　網喊：顏值高到捨不得用 。（圖／記者廖明慧攝）

▲吸睛的復古金屬外觀與療癒系粉紅色膏體視覺搶眼。

除了廣受歡迎的亮白新品，EUTHYMOL經典奢護牙膏也同樣備受關注。這款擁有超過百年歷史的牙膏品牌，早已在英國熱銷多年，更連續2年被韓國Olive Young專門推薦，憑藉無氟配方與濃烈草本清涼感，顛覆多數人對牙膏的印象。復古鋁質金屬包裝搭配桃紅膏體，不只質感滿分、療癒吸睛，就連管身都具備優異密封性防止細菌附著，按壓不卡頓、不易變形，實用度與美觀兼具，放在洗手台上就像一件英倫風格的高質感小物。

▲▼ Olive Young熱銷牙膏登台全網瘋搶！　網喊：顏值高到捨不得用 。（圖／記者廖明慧攝）

▲即日起在康是美、寶雅、家樂福、momo等通路都能輕鬆購入。

台灣販售的EUTHYMOL版本維持品牌經典配方，包含無氟配方與可幫助對抗牙菌斑、維持口腔健康的百里酚，及能延續清新口氣的桉樹成分，同時為貼近台灣消費者的使用偏好，特別調整成與日本相同配方的蜜桃薄荷風味減緩嗆辣口感，讓對強烈刺激較敏感的族群能放心使用，是一款兼具口腔保健與實用效果的牙膏！

最重要的是，現在不用飛出國就能在康是美、寶雅、家樂福、momo等通路輕鬆入手。

▲▼ Olive Young熱銷牙膏登台全網瘋搶！　網喊：顏值高到捨不得用 。（圖／記者廖明慧攝）

▲EUTHYMOL經典奢護與粉紅亮白牙膏，高顏值復古包裝搭配粉嫩膏體，打造兼具質感與實力的刷牙新體驗。

*韓國國內市場第一個使用偏磷酸鈉和高洗淨(高清潔力)二氧化硅的過氧化氫美白牙膏，許可編號5343

SHMP：偏磷酸鈉能有效地吸附和清除牙齒表面的汙垢

#請配合正確刷牙習慣 #亮白效果依個人習慣與口腔狀況有所不同

註1：測試機構:大韓口腔保健協會臨床評價/測試時間:14天/測試人數:29人/測試平均結果牙齒色階由4.59降為2.66。牙齒亮白效果會因個人狀況有不同效果。韓國 Stookey’s Stain 實驗方法獲得實驗結果數據/測試機構:大韓口腔保健協會臨床評價/測試時間：14天/著色抑制評價結果咖啡類抑制為5.5倍、茶類抑制為8倍、葡萄酒抑制為8.9倍。

本產品為一般化粧品，無醫療效能，實際效果依個人使用方式與狀況而異。以上內容包含使用者體驗回饋，僅供參考。

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關鍵字：

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