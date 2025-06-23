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「韓國神級防曬爆品」搶進美式賣場！AHC「防曬噴霧+氣墊」獨家開賣　網友實測一噴超舒緩、一拍秒降溫3度！

▲▼修圖,美式賣場,AHC,防曬噴霧,韓國保養品。（圖／記者周宸亘攝）

▲韓國醫美品牌AHC今夏主打的4款話題商品，已經被保養圈列入「養出健康美肌」的口袋名單。（圖／記者周宸亘攝，下同）

生活中心／綜合報導

端午一過熱浪來襲，出門5分鐘就熱到懷疑人生，補防曬還得忍受黏膩感、脫妝與滿臉油光，不少人開始敲碗「到底有沒有不悶熱又能防曬的好物」，社群上已經有人開搶美式賣場新上架的AHC防曬舒緩噴霧及AHC涼感防曬氣墊，主打防曬×養膚×舒緩，一噴高效抗曬舒緩、一拍瞬間降低3.4度*膚溫，不只防護力到位，還能降溫舒緩夏日曬後不適，想打造韓系仙女肌？防曬絕對是關鍵第一步！韓國醫美大神AHC在保養圈早有好評，主打AIR零重力黑科技的防曬系列，更是早在社群掀起討論，有網友直擊表示「今天一早去賣場，連停車場都快滿了，結帳時店員還問哪裡看到的消息，光上午就結帳好幾組」，想搶手腳真的要快！

▲▼AHC保養品系列。（圖／記者周宸亘攝）

▲美式賣場新上架AHC防曬舒緩噴霧及AHC涼感防曬氣墊。

汗腺發達的朋友應該懂，夏天為了防曬硬穿外套的感覺，根本像走進移動式蒸氣室，還沒到目的地人就快蒸發…這時真的只想找能輕透又不黏的防曬來拯救自己，美式賣場新上架的「AHC極致防禦舒緩防曬噴霧」就被網友狂推噴上去後舒緩曬後肌膚超有感！曬黑、曬紅OUT！

▲▼AHC保養品系列。（圖／記者周宸亘攝）

▲「AHC極致防禦舒緩防曬噴霧」水感清涼噴霧質地，隨時單手一噴補防曬超方便。

「AHC極致防禦舒緩防曬噴霧」強調AIR零重力黑科技，搭配水感清涼噴霧質地，薄薄一層清爽不悶黏，還能讓肌膚瞬間舒緩、減少熱感不適。防曬力升級能同時抵禦紫外線UVA、UVB與空氣髒污，瓶身輕便小巧很好攜帶，隨時單手一噴，戶外補防曬超方便，最讚的是，美式賣場賣的是2入大份量組合，防曬一次囤好囤滿，怎麼豪邁用都不心疼，根本是戶外控與爆汗人大救星！

▲▼AHC保養品系列。（圖／記者周宸亘攝）

▲「AHC積雪草純物理涼感防曬氣墊」能同時防曬、提亮、舒緩、修護四效合一。

除了防曬噴霧，這次美式賣場也同步主打早已討論爆棚的「AHC積雪草純物理涼感防曬氣墊」，含有50%積雪草複合精華，積雪草自古就被稱為修復之草，搭配AHC專利科技，幫助穩定肌膚屏障，一拍立刻降膚溫3度，對怕曬紅、易出油的膚質超友好，還能同時達到防曬、提亮、舒緩、修護四效合一，不只如此，無添加酒精的純物理防曬配方，敏感肌也能安心使用！10cm大尺寸氣墊快速保護全臉肌膚，還防水抗汗，日常出門或假日出遊都超實用，除了1個氣墊正裝之外，還附上3個補充蕊&粉撲！超級划算用一季都沒問題，難怪被網友封為「今年最值得囤的防曬組合」！

▲▼AHC保養品系列。（圖／記者周宸亘攝）

▲「AHC奇肌賦活B5微導雙槽爆水面膜」與「AHC超能玻尿酸保濕肌亮精華」也是熱銷話題保養品。

▲▼修圖,美式賣場,AHC,防曬噴霧,韓國保養品。（圖／記者周宸亘攝）

▲「B5雙槽面膜」擁有首創雙槽設計。

除了兩款主打防曬，美式賣場保養熱銷話題還有「AHC奇肌賦活B5微導雙槽爆水面膜」與「AHC超能玻尿酸保濕肌亮精華」，兩款保濕X修護搭配含水量瞬間激增，打造出完整的韓系養膚流程，「B5雙槽面膜」擁有首創雙槽設計：首先用透明凝露，富含高濃度B5 & 乳酸能代謝粗糙角質；再用白乳狀凝霜360°全面修護，注入神經醯胺能喚醒肌膚原生抵禦能力！2階段設計儀式感滿滿，曬後更適合厚敷，就像給肌膚灌進冰涼水分，瞬間退紅又補水。而「超能玻尿酸精華」質地輕盈好吸收，適合台灣潮濕氣候，擦上去不會黏黏悶悶，明星發光成分穀胱甘肽與維他命C還能幫助肌膚穩定透亮，從白天出門到夜晚保養，不飛韓國，也能養出穩定透亮的水光肌。

▲▼AHC保養品系列。（圖／記者周宸亘攝）

▲「超能玻尿酸精華」質地輕盈好吸收。

AHC今夏主打的4款話題商品，已經被保養圈列入「養出健康美肌」的口袋名單，其中「防曬舒緩噴霧」與「涼感防曬氣墊」更搶先在美式賣場開賣，一上架就引發搶購熱潮，主打防曬×養膚×舒緩一次到位，搭配大容量限定組合，成為不少人夏日通勤、出遊、補妝的隨身必備款，想入手的人可得把握補貨時機！

*經韓國第三方實驗室測試(2021, 韓國)，21名受試者使用產品後即時儀器評估結果

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關鍵字：

美式賣場AHC防曬噴霧韓國保養品

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