全新防曬樂易包設計現身美式賣場！單手擠、防水耐汗　網喊這才是良心包裝

▲來補貨結果防曬比零食還先進購物車！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

週末美式賣場迎來大批會員人潮，除了補貨買食物，近期最夯的話題竟然是「防曬乳」！隨著氣溫飆升，日常通勤防曬需求大增，光是通勤30分鐘就覺得黑了一階，穿外套防曬又會爆汗，到公司妝髮都花了！有網友分享近期在美式賣場入手的防曬好攜帶、單手就能擠新的防曬樂易包設計，超省防曬只在美式賣場獨賣，在社群掀起熱議，有網友直呼「這價格夏天用起來沒壓力」，各種留言實測不藏私，讓這款防曬迅速成為社群圈熱推必備款。

▲輕巧好攜帶、兩入組補充包設計高CP值熱門防曬，成會員必買！

▲網友分享Biore防曬樂易包掀蓋即用，單手擠壓不卡手，連小孩也能輕鬆自己擦，省下爸媽出門前的爆氣時間。（圖／取自COSTCO好市多商品消費心得分享區）

▲小孩都會自己塗，真的很懂媽媽需要什麼。

Biore含水防曬保濕水凝乳樂易包不僅是話題商品，更是「忙碌一族」的救星！無論是早上通勤趕打卡、還是周末帶小孩外出野餐，單手掀蓋、輕壓即取的設計，讓補擦防曬變得超輕鬆。就有媽媽在社團分享：「每次帶小孩外出擦防曬感覺都像打仗，單手擠防曬像在練腕力，還很容易沾得到處都是，現在換這瓶，連我家小的都會自己擦，省下我不少爆氣時間！」底下也釣出不少媽媽共鳴，「當媽後什麼都要能單手開最好，所有東西都可以聲控更好」、「連單手就能擠出防曬這種小細節都有顧到，真的很懂媽媽需要什麼」、甚至有人笑說：「單手擠防曬像練腕力，不知道為什麼好有畫面感XDD」，防曬樂易包容量更大、價格卻更划算，搭配可重複使用的壓頭，長期下來不只環保，也更省荷包。

▲網友實測 Biore 含水防曬保濕水凝乳樂易包，在豔陽下跑跳一整天也不泛紅、不乾裂，水凝質地清爽好推。（圖／取自好市多商品資訊分享）

除了方便度大加分，許多戶外控也大讚它的防曬效果實在有感，「以前擦防曬還是會曬黑，不然就是泛紅乾裂，現在用這瓶才知道什麼是防曬有感，好推保濕力也不錯」、「推這瓶，這次去露營三天全靠它」、「最近騎車上班都是用它，完全不悶」，「這種用過一次就會愛上的設計，該被更多媽媽發現」。

▲單手掀蓋＋一壓就能擠出防曬這種小細節都有顧到。

環保又省錢，才是最聰明的防曬選擇！Biore含水防曬保濕水凝乳樂易包這次推出新設計，一組就附兩管防曬，第一管用完後，只要把壓頭轉接到補充管上，就能繼續使用，不只減少塑膠使用，連最後一滴防曬都能擠乾淨，完全不浪費，有網友直呼：「這設計超聰明，完全用到最後一滴，看了超爽」，能重複用壓頭、不用重複買整組，長期下來省荷包又顧地球，網友讚爆：「這應該變成防曬標配才對！」

除了包裝貼心，質地也是大加分，Biore含水防曬保濕水凝乳本身是水凝乳質地，擦起來輕盈水潤、不厚重，一抹上去就是「水感爆棚」，那種輕盈清透的質地，早上出門前擦在臉上和手臂，完全不卡、不悶、不黏，連後續上妝都不會打架，讓趕著出門的上班族也能快速完成防曬步驟，就算中午補擦，也沒有黏膩負擔，像是多了一層無感的「隱形防護層」，讓肌膚自在呼吸。

防曬力方面更是讓人安心，採用世界首創的「超微米防禦配方*」，小到毛孔隙縫都能完整覆蓋，超防水耐汗，品牌強調防水測試達80分鐘，等於幫肌膚穿上一層隱形防護罩，像是騎車通勤族，每天迎著紫外線衝刺，有了這層防線就超安心。

全系列日本製造，裡面還添加玻尿酸、蜂王乳萃取、BG等高效保濕成分，擦完肌膚還會有微微潤澤感，不管是冷氣房裡一整天還是戶外流汗，肌膚都不乾繃，還能保持水嫩潤澤，耐汗、防水能力強，很多人在意防曬的清潔問題，這款直接用洗面乳或肥皂就能洗掉，像週末帶小孩去公園跑一整天，回家不用再多一個卸妝步驟，洗澡時就能輕鬆洗淨，對忙碌通勤族和爸媽族群來說，真的是一支「省錢又省力」防曬必備款，難怪用過的網友都說：「一用就回不去了，夏天每天都靠它撐場」！

▲Biore含水防曬保濕水凝乳樂易包只在美式賣場獨賣，會員限定價太香了。

夏天防曬補貨戰開打！Biore含水防曬保濕水凝乳樂易包5～6月美式賣場獨家販售，會員限定價熱賣中，網友說「每年夏天防曬品都用超快，這價錢一定要多囤一些」，趁現在手刀入手，不然就只能等補貨啦！

* 與花王社內產品相比