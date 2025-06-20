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日本掃貨必買！Bioré奶油泡泡洗顏慕絲　台灣美式賣場也買得到

日本掃貨,日本必買,Bioré極細緻奶油泡泡洗顏慕絲,洗臉,美式賣場,日本@cosme（圖／資料照）

▲美式賣場又有超夯新品，日本大人氣的Bioré極細緻奶油泡泡洗顏慕絲保濕型2入組，一上架就吸引年輕消費者駐足選購。（圖／資料照，以下同）

消費中心／綜合報導

去日本藥妝店掃貨，洗面乳絕對是必買清單之一，其中呼聲超高、社群狂推的就是這款「Bioré極細緻奶油泡泡洗顏慕絲」，療癒系泡泡質地，搭配溫和保濕的清潔感受，很多人洗完臉後就回不去了，大推一定要囤貨之外，甚至不惜花時間找人幫代購。好消息是，現在不用飛日本也能入手了！超人氣的洗顏慕絲終於在台登場，5月中旬起，知名美式賣場獨家販售，全台分店都買得到，讓洗顏控輕鬆在家同步體驗日本原裝進口的頂級潔顏享受。

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▲▼每盒兩組入手價只要399元，CP值很可以！

日本掃貨,日本必買,Bioré極細緻奶油泡泡洗顏慕絲,洗臉,美式賣場,日本@cosme（圖／資料照）

在日本獲得廣大好評、口碑爆棚的Bioré極細緻奶油泡泡洗顏慕絲，有別於一般洗面乳需要搓揉起泡，其採用升級版壓頭設計，只需按壓一下就能擠出1.5倍泡量，省時方便之外，泡泡蓬鬆濃密，質地綿密得像鮮奶油一樣，細緻柔滑、Q彈持久不易消泡，溫柔包覆每一寸肌膚。超極細泡泡不僅延展性佳，還能深入毛孔吸附污垢，即使不直接接觸肌膚，也能達到潔淨效果，大幅減少手部對臉部的直接摩擦與刺激，清潔過程更無負擔。此外，玻尿酸高保濕美容液成分與溫和潔淨配方，除了洗去多餘皮脂與髒污，又能維持肌膚水潤不乾澀，洗後柔嫩不緊繃，無論是乾燥肌、敏感肌，還是注重洗顏的族群，都能安心使用，把每次洗臉變成早晚都期待的護膚時光。

日本掃貨,日本必買,Biore極細緻奶油泡泡洗顏慕絲,洗臉,美式賣場,日本@cosme（圖／品牌提供）

▲▼每一顆泡泡質地有如鮮奶油般細密柔軟，能溫柔包覆臉部每一寸肌膚。

日本掃貨,日本必買,Biore極細緻奶油泡泡洗顏慕絲,洗臉,美式賣場,日本@cosme（圖／品牌提供）

就連日妞也瘋迷的洗顏慕絲，不只在日本@cosme獲得高分評價，台灣社群也掀起討論熱潮，「泡泡真的好細好綿」、「泡泡綿到捨不得洗掉」、「洗完不緊繃很舒服」，從質地、清潔力、洗後到使用便利性，不少人用過就變鐵粉，紛紛分享開箱心得。如今首度登陸台灣市場，並在美式賣場推出兩入組獨家販售規格，讓人不必再飛日本、不用拜託朋友代購，就能現場直購、把話題熱銷的洗顏神器帶回家，還能同步搭配期間限定優惠或贈品活動（依實際資訊為準），消息一出，不少洗顏控與回購族已經列入購買清單，迫不及待想衝去搶買，勢必要搶先入手，再度感受「一洗上癮」的膚觸。

就有網友在臉書社團發文提到，某次出差無意中借到日本同事的Bioré洗顏慕絲來用，洗了之後驚為天人，「泡泡很扎實，可以撐滿久不會馬上消，洗整張臉沒問題」，整個人立刻被圈粉，「像奶油泡泡一樣Q彈綿密，洗起來很溫和不緊繃，也不會有摩擦感，但只有日本有賣QQ」，現在台灣也能買到，讓她又驚又喜，「沒想到逛美式賣場竟然看到有在賣2罐裝的，立刻放進購物車」，同時也推薦「升級過的壓頭超好按，不會卡卡的，用起來順手很多，敏感肌或不愛手搓洗面乳的人，可以試試看這款～」。貼文一出，隨即引來熱烈迴響，許多人關注詢問哪裡買，其他愛好者也很有共鳴表示「這個好用~用完都會忍不住多摸幾下臉」、「壓頭不卡很加分！之前用過慕絲但壓一次就超費力，直接放棄…」，整體評價一致叫好，連壓頭細節也成為回購關鍵。

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▲▼網友分享使用Bioré洗顏慕絲的心得，發文引起迴響、關注詢問。（圖／翻攝自臉書）

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▲▼美式賣場獨家販售規格，不必再飛日本或請朋友代購，現場直購回家就能立即享受洗臉樂趣。

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洗臉不再只是每天的例行公事，而是寵愛自己的開始，現在就體驗前所未有Q彈細泡的柔嫩感受！Bioré極細緻奶油泡泡洗顏慕絲以日系極致呵護為靈感，重新定義洗顏的溫柔與質感，無論是早晨喚醒肌膚、夜晚卸下一整天的疲憊，在每一顆泡泡的呵護下，每一次洗臉都像做SPA一樣療癒放鬆。5月中旬起，全台美式賣場限量開賣，趕快手刀搶購，先搶先享受，想搶第一波體驗的朋友，更是不能錯過！更多販售與活動資訊，請鎖定Bioré官方與美式賣場公告。

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