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大陸 大陸焦點 特派現場

64歲老翁胸痛就醫！就醫竟發現「體內有支牙刷」藏52年

牙刷,刷牙。（圖／Pixabay）

▲楊姓老翁胸痛就醫，結果被發現腸子裡卡了一根牙刷。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

大陸安徽滁州的64歲楊姓老翁近日因胸痛就醫，醫師檢查後竟意外發現，他體內藏有一支滯留長達52年的塑膠牙刷。這支牙刷自他12歲時誤吞後，竟一路隱匿至今未曾排出。所幸牙刷位置固定、才沒導致明顯傷害。

綜合陸媒報導，楊姓老翁年幼時因誤吞牙刷，害怕遭父母責罵而選擇隱瞞，甚至一度以為塑膠牙刷會被人體自然溶解。直到近日胸痛就診，經胃腸鏡與影像檢查後，醫師才在十二指腸球部彎曲處發現牙刷蹤跡。該牙刷長期未移動，因而未對腸壁造成立即傷害，但仍須立即手術取出以防未來風險。

全椒縣人民醫院消化內科主任醫師周道勝分析，早期兒童牙刷體積較小，加上塑膠材質不易被消化分解，才導致牙刷得以在體內穩定滯留數十年。儘管本案未引起嚴重併發症，但類似誤吞牙刷案例並非首次。

消化道複雜環境雖可能將感染風險局限於局部，但長期異物滯留仍會累積健康危害。周道勝提醒，塑膠材質可能在體內緩慢釋放塑化劑等有毒物質，潛在引發代謝性疾病或慢性器官損傷。一旦牙刷隨腸蠕動移動，還可能刺穿腸壁，導致感染性休克或腸穿孔等嚴重併發症。

此外，也有專家呼籲，誤吞異物後應立即就醫，切勿因羞愧或輕忽而延誤治療。尤其是兒童與長者，誤吞風險高於一般人，家屬應多加留意。

 
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