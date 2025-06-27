暑假來臨！台東縣警局少年隊啟動「青春專案」 強化兒少保護





▲台東縣警局少年隊召開青春專案內部協調會。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導



為因應暑假期間青少年容易接觸不良誘惑的高風險時段，台東縣警察局少年警察隊啟動114年暑期「青春專案」，並於日前召開內部協調會，透過視訊方式與轄內四個分局執行人員溝通重點工作，確保專案順利推展，為青少年打造安全的成長環境。

今年「青春專案」執行期間自7月1日零時起至8月31日24時止，主要針對四大面向進行強化防治，包括：組織犯罪、毒品、詐欺及性暴力等類型。會議中除說明各項執行重點外，也針對轄區工作內容進行任務分工與意見交流，確保防制行動落實各層面。

此次專案核心著重於防制兒少施用不良物質、避免性剝削與網路風險，並強化對家庭暴力、性侵害、偏差行為與性剝削案件的預警與介入。警方指出，暑假為青少年社交活動頻繁、接觸外界引誘機會增加的時期，若未加強關懷與宣導，極易誤入歧途或成為被害對象。

台東縣警察局表示，青春專案的推動不僅僅是警方單方面的任務，更需家庭、學校、社區與政府各單位的合作，共同營造有溫度的安全網。藉由跨部門整合資源、提升防制能量，期望在暑假期間有效守護青少年的身心健康，讓他們擁有正向發展與安全成長的環境。