台南重劃區路名「青森」、「弘前」諧音「輕生黃泉」　議員砲轟

▲台南市議員林美燕、周麗津及興農里長段美珠，今(27)日召開「來路不明的路名」記者會 。（圖／翻攝台南市議員林美燕臉書）

記者潘鳳威／台南報導

台南市府斥資10億開發的南區喜樹灣裡重劃區，其中的4條路名如「青森」、「弘前」等，遭民眾反映諧音不佳又與地方無關，今(27)日南市議員偕同里長召開記者會，要求市府重新命名，納入在地文化與民眾聲音。台南市民政局則回應，將會採納多方意見並重新審視研議。

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台南市議員林美燕、周麗津及興農里長段美珠等人，今日召開「來路不明的路名」記者會，批評市府耗資10億元開發的南區喜樹灣裡重劃區，所設4條以日本及澳洲姊妹市命名的路名，包括「青森」、「弘前」、「那珂」、「黃金海岸」等均遭民眾反映諧音不佳或與在地毫無連結。

林美燕議員舉例，像是「青森」讓人聯想到「輕生」，「弘前」諧音近「黃泉」，聽了心情沈重、不適，且台南市府在新路命名過程中，未與地方充分溝通，也未廣泛徵詢民眾意見，僅在公告後倉促召開說明會，因此許多鄉親紛紛向她陳情。

周麗津則表示「黃金海岸」實際位置離台南現有黃金海岸相距甚遠且重複，恐造成民眾混淆；「那珂街」更與在地毫無連結，居民更希望改為「興農街」。她更強調，路、地名應貼近地方文化、習慣與風土民情，而非一味追求國際形象或生硬植入姊妹市名稱，「這些名字是市民要住一輩子的，不應由少數官員決定」。

對此，台南市民政局表示，市府推動以友誼城市為名的命名政策，旨在促進國際交流與城市合作，因此選擇以與台南締結友好關係的日本青森縣、弘前市、那珂市，以及澳洲黃金海岸等城市名稱進行命名。針對部分名稱可能引發諧音聯想的疑慮，民政局將採納相關意見並審慎評估進一步研議。