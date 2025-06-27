嘉義惡警吸毒、巡邏車私用...還性侵女毒犯辯約砲　重判4年6月

▲嘉義一名員警涉多項不法情事，遭法院判4年6月。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者潘鳳威／嘉義報導

前嘉義竹園派出所陳姓員警任內涉多項不法，包括性侵女毒犯、施用毒品、詐領加班費及偽造文書等，今年1月遭檢方起訴，嘉義地院昨(26)日依強制性交、行使登載不實文書及詐欺未遂等罪，判陳有期徒刑4年6月，可上訴。

現年33歲陳姓警員去年因執勤期間經常委靡不振，且短期內體重驟減、臉上多處痘瘡且總是戴著口罩，引起上級注意，遂實施勤務觀測及風紀探訪，發現陳員涉嫌吸食毒品，並從其身上搜出第三級毒品依托咪酯(喪屍煙彈)。陳員於2024年11月12日遭法院裁定羈押禁見。

然而檢警進一步調查發現，陳員曾在2024年2月間查獲一名女子小花(化名)涉犯毒品案，事後竟私下約她到汽車旅館見面，並拿出含有不明成分的煙彈供其施用，等小花吸食後出現反應遲鈍情形，陳員竟趁機性侵得逞。

且陳員還濫用職權，明知巡邏車僅能在執行公務時使用，卻私自開車載送友人的小孩上幼兒園、再送友人返回租屋處，全程行駛約21公里，榨取51元的公務車油資。

此外，陳員還曾在巡邏勤務中偷懶翹班一個多小時，卻虛報了兩小時的加班費。更離譜的是，陳員涉嫌於去年8月至10月間，在辦案過程中填寫不實的逮捕地點，偽造執行逮捕拘禁告知當事人通知書、告知親友通知書。

2025年1月9日檢方偵查終結，依上述多項罪刑將陳員起訴。案件移審嘉義地院後，以10萬元交保。內政部警政署核定將其免職，陳員並於2月8日正式離職。

嘉義地方法院審理期間，陳員雖坦承犯下偽造文書、詐欺取財未遂，以及將偽藥轉讓他人施用等罪行，卻仍辯稱與涉案女毒販發生性關係係屬「合意約砲」。但法院綜合各項證據後，對其說法不予採信，認定構成強制性交罪，判處有期徒刑3年10月；另就轉讓偽藥罪判刑4月、行使公務員登載不實文書兩罪各判1年，合併應執行刑期4年6月。至於詐欺取財未遂與詐欺得利部分，則各處以罰金1萬5千元，全案仍可上訴。