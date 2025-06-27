　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義惡警吸毒、巡邏車私用...還性侵女毒犯辯約砲　重判4年6月

▲▼警車。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲嘉義一名員警涉多項不法情事，遭法院判4年6月。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者潘鳳威／嘉義報導

前嘉義竹園派出所陳姓員警任內涉多項不法，包括性侵女毒犯、施用毒品、詐領加班費及偽造文書等，今年1月遭檢方起訴，嘉義地院昨(26)日依強制性交、行使登載不實文書及詐欺未遂等罪，判陳有期徒刑4年6月，可上訴。

現年33歲陳姓警員去年因執勤期間經常委靡不振，且短期內體重驟減、臉上多處痘瘡且總是戴著口罩，引起上級注意，遂實施勤務觀測及風紀探訪，發現陳員涉嫌吸食毒品，並從其身上搜出第三級毒品依托咪酯(喪屍煙彈)。陳員於2024年11月12日遭法院裁定羈押禁見。

然而檢警進一步調查發現，陳員曾在2024年2月間查獲一名女子小花(化名)涉犯毒品案，事後竟私下約她到汽車旅館見面，並拿出含有不明成分的煙彈供其施用，等小花吸食後出現反應遲鈍情形，陳員竟趁機性侵得逞。

且陳員還濫用職權，明知巡邏車僅能在執行公務時使用，卻私自開車載送友人的小孩上幼兒園、再送友人返回租屋處，全程行駛約21公里，榨取51元的公務車油資。

此外，陳員還曾在巡邏勤務中偷懶翹班一個多小時，卻虛報了兩小時的加班費。更離譜的是，陳員涉嫌於去年8月至10月間，在辦案過程中填寫不實的逮捕地點，偽造執行逮捕拘禁告知當事人通知書、告知親友通知書。

2025年1月9日檢方偵查終結，依上述多項罪刑將陳員起訴。案件移審嘉義地院後，以10萬元交保。內政部警政署核定將其免職，陳員並於2月8日正式離職。

嘉義地方法院審理期間，陳員雖坦承犯下偽造文書、詐欺取財未遂，以及將偽藥轉讓他人施用等罪行，卻仍辯稱與涉案女毒販發生性關係係屬「合意約砲」。但法院綜合各項證據後，對其說法不予採信，認定構成強制性交罪，判處有期徒刑3年10月；另就轉讓偽藥罪判刑4月、行使公務員登載不實文書兩罪各判1年，合併應執行刑期4年6月。至於詐欺取財未遂與詐欺得利部分，則各處以罰金1萬5千元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
拿莫．伊漾要求公開道歉！　否則提告
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
加油要快！下周估調漲　重返近2個月高點
22歲牛郎遭「紅牌鴨王」活活打死！　判刑出爐
「什麼」不念ㄕㄜˊ！正解曝光　網：巧虎是正確的
惡警染毒吸到臉爛掉！還性侵女毒犯　重判出爐
快訊／首爾地鐵教大站「瓦斯外洩」全面封鎖　1人送醫
快訊／碩士醫美總監燒死叼菸惡男　遭判14年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑買船被坑！男衝水產行開槍「仲介中3彈」　疑吸毒說不清動機

22歲牛郎遭活活打死！紅牌鴨王判12年　頸刺「狂」字同夥判11年

醋男殺前女友新歡！她幫裹屍棄溝　7歲兒「叔叔死掉了」成鐵證

眼神挑釁？屏東村長21歲寶貝金孫爆氣　海K騎士一頓嗆：跨三小啦

快訊／台南關廟住宅火警　男租客吸入濃煙...急送成大醫院

質疑王世堅錄音叛黨　周玉蔻：他太醜太髒...挨告不起訴

快訊／愛情+毒品！碩士醫美總監離不開他　燒死叼菸惡男判14年

假投資買黃金！騙22人詐4千萬　彩券行「買刮刮樂」幫洗錢

嘉義惡警吸毒、巡邏車私用...還性侵女毒犯辯約砲　重判4年6月

在台經營共諜組織吸收軍官「為祖國效力」　邵維強保外就醫癌逝

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

【people、purple傻傻分不清】「單字錯亂」友人無奈糾正XD

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡　慘遭縣府勒令停業！

【戴70萬Cartier鑽錶】金正恩愛女「豪奢打扮」比過媽媽

疑買船被坑！男衝水產行開槍「仲介中3彈」　疑吸毒說不清動機

22歲牛郎遭活活打死！紅牌鴨王判12年　頸刺「狂」字同夥判11年

醋男殺前女友新歡！她幫裹屍棄溝　7歲兒「叔叔死掉了」成鐵證

眼神挑釁？屏東村長21歲寶貝金孫爆氣　海K騎士一頓嗆：跨三小啦

快訊／台南關廟住宅火警　男租客吸入濃煙...急送成大醫院

質疑王世堅錄音叛黨　周玉蔻：他太醜太髒...挨告不起訴

快訊／愛情+毒品！碩士醫美總監離不開他　燒死叼菸惡男判14年

假投資買黃金！騙22人詐4千萬　彩券行「買刮刮樂」幫洗錢

嘉義惡警吸毒、巡邏車私用...還性侵女毒犯辯約砲　重判4年6月

在台經營共諜組織吸收軍官「為祖國效力」　邵維強保外就醫癌逝

松本沙林毒氣事件31週年！殘害8命140人中毒　日人獻花哀悼

獨／台中男童高燒39度就診　驚見遭A流、B流、新冠三夾擊

度蜜月竟送命！他海邊踏浪「遭雷擊亡」　目擊者悚憶：天氣超好

3個技巧讓「戀愛運爆棚」！轉換生活軌跡、增加儀式感都很棒

賀瓏社死　命理師算出「物極必反」這時間有望復出

快訊／大雷雨炸3縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

快訊／12:56花蓮秀林規模3.3「極淺層地震」　最大震度2級

馬來西亞台灣形象展創造逾8800萬美元商機　AI創新應用區最亮眼

買少冰珍奶「吸到鐵條」台南衛生局稽查　業者送禮盒+200元致歉

罕見！美多地直擊「火球墜落」伴隨巨大音爆　畫面曝光

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡　慘遭縣府勒令停業！

社會熱門新聞

澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

婦過馬路遭闖紅燈騎士撞上　送醫不治

幫孫買早餐被連罰1個月？基隆警說話了

詐騙157億！　「台版Jisoo」11大將全羈押

叼菸惡男被燒死！姊曝「家中黏著皮」要求無期

中火出事了！　工人10米高處掉落摔死

重機女隊長遭撞　家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器

台南市府一級主管涉貪　50萬交保

遭規勸戴口罩竟殺店員　紙雕師逃死定讞

台中遛狗女過馬路遭撞　搶救15天宣告不治

快訊／台中民眾凌晨逆向走國道！　貨車撞飛後車輾斃

即／毒駕逆向撞死三重警　賓士男遭重判18年半

連鎖壽司「扇貝上有蛆」！台中食安處要查了

妻激戰小王寫愛的行事曆　夫求償百萬

更多熱門

相關新聞

即／嘉義工廠大火！濃濃黑煙、火舌不斷竄出　警消搶救中

即／嘉義工廠大火！濃濃黑煙、火舌不斷竄出　警消搶救中

嘉義縣嘉義博愛路二段一處工廠27日上午10時54分發生大火！警消獲報趕抵現場，只見濃濃黑煙、火苗不斷竄出，目前仍在搶救中，至於起火原因有待火勢撲滅後由火調人員進一步調查釐清。

代理教師拚加薪　偽造學歷連吃2罪

代理教師拚加薪　偽造學歷連吃2罪

下班注意！台南嘉義8處淹水警戒　4地列一級

下班注意！台南嘉義8處淹水警戒　4地列一級

新北警辦毒品案　正好撞見車手面交

新北警辦毒品案　正好撞見車手面交

即／嘉義31歲女駕車離奇衝魚塭！宣告不治

即／嘉義31歲女駕車離奇衝魚塭！宣告不治

關鍵字：

警員嘉義性侵毒品詐欺

讀者迴響

熱門新聞

澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

日職回台捲假球案　「國光女神前夫」前職棒投手吳偲佑驚傳過世！

即／威力彩17.3億得主「包牌」　爽中7個貳獎

《楓之谷Artale》出BUG GM幫改裝

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡慘了　遭縣府勒令停業

「0.19要到了嗎？」　網滿手日幣：想繼續換

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

4廠商驚爆「狂寄存證信函給廖峻」！

台人不敢去了！日本飯店嘆：訂房退光光

阿家生蠔老闆被停業?　澎湖縣政府澄清

快訊／美秀集團深夜緊急聲明：與修齊即日起停止合作

更多

最夯影音

更多

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面