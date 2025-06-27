貨車自撞國2護欄「車頭爛毀」21歲男昏迷　疑疲勞駕駛釀禍

▲國道2號大園交流道出口匝道昨天上午發生小貨車自撞護欄事故，國道一隊員警到場處理，車身嚴重毀損。（圖／國道一隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道2號西向大園交流道出口匝道今（27）日上午發生小貨車自撞護欄事故，國道一隊員警到場時，駕駛林姓男子因不明原因失控自撞護欄且意識模糊，經消防人員協助脫困後送往林口長庚醫院救治，酒測值仍待檢測確認，事故疑似駕駛疲勞駕駛肇事，造成後方回堵逾1公里，至於真正肇事原因仍待調查釐清。

▲國道2號大園交流道出口匝道今天上午發生小貨車自撞護欄事故，員警與大園消防分隊人員到場處理，以破壞工具將林姓駕駛救出。（圖／大園消防分隊提供）

國道一隊指出，大隊勤務指揮中心於今天上午8時30分許接獲通報，國道2號西向1公里處大園交流道往埔心方向出口匝道，21歲林姓男子駕駛小貨車行經該處時不明原因，失控擦撞匝道內側護欄，警方到場後林男受困車內，消防人員到場後給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定、IV注射等救護處置，隨後以救護車送往林口長庚醫院急救，林男酒測值尚待檢測，至於真正肇事原因還待警方進一步釐清。

▲國道2號大園交流道出口匝道今天上午發生小貨車自撞護欄事故，大園消防分隊人員將受困林姓駕駛救出送醫急救。（圖／大園消防分隊提供）

國道一隊呼籲，用路人應遵守交通規則，隨時注意前方動態，切勿疲勞駕駛，行經匝道應放慢車速，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，繫上安全帶絕非避免受罰，在危急時則是救命工具。