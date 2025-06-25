新北正妹「遛狗」被載走性侵！　男網友無罪原因曝

▲法院認定，缺乏足夠的積極證據證明馮男有強制性交之犯意與行為。（示意圖／達志影像）

記者曾羿翔／綜合報導

新北市一名女子小芳（化名）指控馮姓男子在2022年9月15日邀約至其住處時，違反其意願實施強制性交。案件歷經兩審後，臺灣高等法院以證據不足為由，駁回檢方上訴，維持一審無罪判決，全案定讞。

案情回顧

根據判決書內容，馮男與小芳透過交友軟體認識，以「遛狗」為由邀約小芳至捷運站見面，而後載她回到其新北市住處。小芳指控，進入房間後，馮男開始親吻、撫摸，最終強行性交，期間她多次推拒並哭泣，但馮男未停止。馮男則否認性交，辯稱雙方僅進行親吻與外陰摩擦等曖昧行為，並強調事後小芳未立即報警或驗傷，反而透過第三人與自己協商索賠，顯示其目的並非追訴而是「私了」。

檢方主張

檢方上訴指出，小芳當時17歲，事後立即向友人傳訊「我被強姦」、「我不想活了」，情緒反應符合一般性侵害被害人反應。檢方認為，儘管小芳未立即報警或驗傷，仍不影響證詞可信度，遭遇重大變故，自然反應非全然理性。此外，檢方指出馮男於警詢與偵查階段供詞前後不一，對於小芳哭泣原因、停止動作時點等關鍵細節多有閃爍與矛盾，顯示其辯解不可採信。

法院裁定

高等法院審酌相關證據與雙方陳述後，認為小芳對當日過程的描述多處前後不一，包括「被推倒」與「自行躺下」的說法矛盾、褲子是否被脫、是否有反抗或呆滯未動等關鍵細節也多有變動。法院援引最高法院見解指出，性侵案中即便為密室犯行，被害人證述仍需補強證據，方可作為有罪基礎。此外，馮男的祖母出庭作證時表示，當日小芳進出房間表情自然，未見衣衫不整或異常舉止，與小芳所稱「慌張逃離」說法不符。且小芳傳訊息給友人時亦曾回應「公審他會被告欸」，顯示其思慮清晰，與一般性侵被害人行為模式有別。

法院最終認定，本案中缺乏足夠的積極證據證明馮男有強制性交之犯意與行為，僅憑小芳證詞，且其內容前後矛盾，無法形成有罪之確信。基於「罪疑唯輕」與「無罪推定」原則，維持一審判決，宣告馮男無罪。高等法院以「證據未達有罪之程度」及「檢方未提出新證據」為由，駁回上訴，被告不得再上訴。檢察官如對判決不服，得於20日內提出上訴。