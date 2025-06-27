朋友欠270元拒還！　惡狼竟「綁走9歲女兒」性侵施暴

記者張方瑀／綜合報導

泰國烏汶府一名男子竟因友人欠債300泰銖（約台幣270元）不還，竟將友人年僅9歲的女兒擄走，不但暴力毆打女童還試圖性侵，最後還將渾身是血的女童丟棄在路邊。

綜合泰媒報導，這起事件發生在24日，當地32歲男子萬查勒姆（Wanchalerm）在外出購買肉品途中聽到呼救聲，發現一名女童滿臉是血地坐在一輛摩托車的側車上，而旁邊還有一名男子不斷在毆打她。

施暴者的66歲男子桑薩克（Somsak）起初謊稱女童是他的侄女，並稱是因為女童與一名年輕男子私下交談，所以正在懲罰她。結果當萬查勒姆掏出手機錄影時，桑薩克迅速騎車帶著女童逃離現場。

萬查勒姆立刻前往警局報案，並找來鄰居一起尋找女童，最後在當天晚上10時左右，在一處路邊的樹叢裡，發現女童渾身是血躺在地上。

女童被緊急送往醫院治療，而警方也循線逮捕桑薩克，並在他的家中搜出一把剪刀、一個未拆封的保險套、兩個未使用的保險套、多包壯陽咖啡、一個沾滿鮮血的化肥袋，以及一雙沾滿鮮血的涼鞋。

桑薩克坦承，是因為女童的父親拒絕償還欠他的300泰銖，所以才會擄走女童，並在她反抗性侵時施暴毆打。

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