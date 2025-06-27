籲726投「不同意罷免」　陳菁徽嗆：用選票告訴賴清德誰才是雜質

▲國民黨立委陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

對於總統賴清德近日的「雜質說」，國民黨立委陳菁徽今（27日）表示，賴清德的「雜質說」，又讓大家見識到，什麼叫做傲慢的嘴臉。台灣真正的「雜質」，不是人民，是那些把人民當敵人、把不同意見當垃圾、只會護航錯誤政策的民進黨政府，最後送賴清德一句話，別忘了，選票才是最純粹的反擊，「人民會讓你知道誰才是雜質」。

「我們是雜質，726投不同意罷免」，陳菁徽今天在國是論壇上，想提醒所有台灣人726出門投，不同意罷免，幫賴總統重新定義何謂「雜質」。賴清德的「雜質說」，又讓大家見識到，什麼叫做傲慢的嘴臉。你不支持民進黨？不好意思，你是雜質。你質疑能源政策？你是雜質。你受不了空污、受不了高電價？你還是雜質。

陳菁徽說，講白一點，在賴清德的眼裡，只有民進黨的才是純的、好的、偉大的，意思是台灣2300萬人只要你不支持民進黨，各位都是「雜質」。而這也不是第一次了，民進黨政府老早就習慣把不同意見的人，通通趕盡殺絕，別忘了，行政院甚至將96.2%的台灣人都設定為「其餘人口」。

陳菁徽回顧民進黨是怎麼定義不同聲音的人，包括反對民進黨的，叫「統派」、「中共同路人」；質疑政策的，叫「假消息」、「抹黑造謠」；想守護環境、反對亂種電的，叫「阻礙國家發展」。

陳菁徽說，台灣社會對立越來越嚴重，能源政策一錯再錯，空氣吸得比以前更毒，綠地比以前更少，變多的只有光電板和傲慢的民進黨高官。台電要破產，民進黨就把責任推給在野黨，郭智輝甚至恐嚇國人10月要漲電價，但是，民進黨卻忘了讓台電嚴重虧損的元兇其實就是自己，都執政快十年了，還有臉說是「雜質」造成的？

陳菁徽說，民進黨嘴上說「謙卑、謙卑、再謙卑」，如今真面目終於浮現，打著「民主淬鍊」的招牌，實則就是要「打掉雜質，剷除異己」。她要提醒賴清德，右手團結台灣，左手搞大罷免的戲碼已經到最終章了，你口中的「雜質」，也就是2300萬的台灣人，會站出來，用選票教訓傲慢的政府。用行動保護自己的未來。

陳菁徽強調，台灣真正的「雜質」，不是人民，是那些把人民當敵人、把不同意見當垃圾、只會護航錯誤政策的民進黨政府。最後送賴清德一句話，別忘了，選票才是最純粹的反擊，人民會讓你知道誰才是雜質。

