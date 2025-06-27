蕭美琴去年訪捷克遭中國策劃碰撞　林楚茵轟：藍白一句譴責都沒有

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／記者劉昌松攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

副總蕭美琴去年在就任前，曾至捷克訪問，然而捷克軍情局與外媒昨日揭露，當時蕭美琴的座車除了被中國外交人員尾隨，甚至還試圖策劃「碰撞」座車。對此，民進黨立委林楚茵今（27日）怒轟，候任副總統境外險遭謀害，藍白立委一句譴責都沒有。

捷克軍情局近日證實，蕭美琴去年訪問捷克期間，遭中國外交人員尾隨，且試圖進行破壞性的行動。捷克媒體則進一步透露，該行動即是策劃「碰撞」蕭美琴的座車。

針對此事，林楚茵認為，在中國宣示「反大罷免」之際，台灣維安警戒是不是該升級到國安等級？此外，林楚茵不解，候任副總統境外險遭謀害，藍白立委一句譴責都沒有，因為藍白就是中共在台協力者、民主殺手。

林楚茵指出，加拿大也曾發生類似事件，挺民主的人權議員莊文浩，遭中國全面打壓，連家人都被騷擾。「除了人身威脅，英國官方也證實歐美政治人物挺台或不支持中國，就會被中國網攻。更不用說幾年前戰狼外交對新聞自由的損害」。

林楚茵強調，現在這一套手段正在台灣重演，罷免志工、參與民代接連被跟騷、攻擊、網攻，熟悉嗎？中共就跟藍白一樣怕「大罷免」，因為罷免是民主台灣的公民權利，台灣要再次向世界展現民主價值，這是中國至今完全不能想像的。