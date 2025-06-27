7大法官人選拜會國民黨團　傅崐萁：「死刑態度」是必考題

▲總統府秘書長潘孟安27日率司法院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥等7位大法官被提名人拜會國民黨團 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

大法官被提名人人事同意權案，日前拍定7月25日在立院進行記名投票表決，總統府秘書長潘孟安今（27日）率大法官提名人選拜會立法院國民黨團。總召傅崐萁說希望未來的大法官會議可以尊重國會職權，也稱死刑是這次國會詢答的必考題，7名大法官必須要有明確立場。

潘孟安致詞時說，總統跟立法院都是憲政機關的擁護者，司法院大法官更是憲法擁護者，組成的憲法法庭更是人民陳情或憲政爭議的釋疑機關，是憲政運作重要一環，在總統府所送的咨文送到立院後，排定7月審議，特別謝謝立法院各黨團協助，讓審查順利。

傅崐萁致歡迎詞時說，國家社會發展各方面要有長足安定，朝野要攜手同心，國際局勢對台灣有非常重大的考驗，今天台幣大幅升值，出口外貿導向的中華民國，這麼多出口廠商面臨嚴峻考驗，非常誠摯希望大家同心協力，團結2300萬人民，因應國家碰到的難題，大家一起攜手同心解決。

傅崐萁說，希望朝野有共識，大家能夠放下歧見，最重要的是，應該不設任何預設條件，大家開誠布公共商國是，今天大法官的拜訪，是其中非常重要的一環，誠摯表達歡迎，希望國家憲政在正確體制上往前邁進，希望未來的大法官會議，能夠職權相符，尊重三民主義、中華民國憲法，對於國會職權予以尊重並相信大家能夠齊心合力，讓國家有更好更光明的發展。

傅崐萁會後受訪也提到，超過80%國人希望堅守司法最後底線，就是死刑應該維持，這是國人基本安全的期待，自從大法官解釋死刑一致決，造成很多過去發生的悲劇再次傷口上撒鹽，甚至泯滅人性的兇犯，最後逃脫死刑判決。讓國人感受高度的沮喪，這題是在這次國會詢答的必考題，7位大法官要有明確立場跟回答。



