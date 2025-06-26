罷團7/6花蓮出發啟動護國遶境　曹興誠：大罷免真正召集人是傅崐萁

▲大罷免「護國大遶境」活動宣布記者會。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免進入倒數階段，7月26日將有24位藍委、1位市長進入首波罷免投票。「反共護台志工聯盟」今（26日）聯合各區罷團召開記者會，將發起「護國大遶境」活動，自7月4日起展開為期16天的全台遶境活動，預計在7月19日回到青島東路。聯電創辦人曹興誠表示，大罷免兩階段有130多萬的連署，罷免是民團因應國民黨團總召傅崐萁號召發動，真正的召集人是傅崐萁，讓大罷免越走越顯得必要。

聯盟發言人Molly介紹「護國大遶境」活動，她表示，該場活動由反共護台聯盟和民進黨共同發起，7月4日會從花蓮開始起走，整整走19天，是全台遶境活動，號召全國支持罷免不適任藍委，希望很多民眾參與，包含非罷免區域的公民，作為「保台香燈腳」。

Molly說明，該活動7月4日從花蓮出發，號召全國31個罷團，統一在花蓮一起朝向最後的終點齊走，也象徵大罷免大成功，啟動成功之路的最後一哩路，花蓮出發後車隊會持續往南、往台東邁進，以順時針方向繞台一週，最後預計在7月19日回到青島東路，回到去年集結十萬民眾的青島東，向全國展現罷團要改變國會明確的意志。

Molly說明，遶境形式以車掃為主、還有市區徒步同步進行，歡迎民眾揪團一起加入車隊，徒步、沿線加油形式不拘，活動也會全程網路直播，下週會公布每日路線；號召大家參與保台香燈腳行列，一同護國大遶境，最後回到台北青島東，從去年2024年5月開始的青鳥行動一直蓄積強大公民能量，花了一年多時間走到大罷免的今天，要在7月19日齊聚青島東，用公民意志對在立院延會的藍白立委，告訴他們真正的聲音。

曹興誠表示，大罷免是民團因應傅崐萁號召發動的，如果不是傅崐萁帶國民黨立委跑到北京和王滬寧密會，回台毀憲亂政，相信不會有這麼大公民站出來保衛國家，藍營立委每次都把大罷免模糊焦點，說是賴清德要壓迫反對黨，其實大家知道，一開始民進黨是不支持的、認為讓罷團自己表示公民力量，結果我們確實表現出龐大公民力量，兩階段有130多萬的連署，有24個藍委確定要在二階段投票。

曹興誠直言，今天真正的召集人是傅崐萁，還有很多人來助陣，讓大罷免越走越顯得必要，這兩天國台辦發言人朱鳳蓮說你們不准去大罷免，朱鳳蓮代表境外敵對勢力，公然警告我們不要大罷免，表示國民黨共產黨走在一起，看現在國民黨多少言行和共產黨完全一致？朱鳳蓮跳出來幫國民黨站台，我們要讓全台灣了解這次大罷免非常必要，不把藍委清出國會，他就在台灣扮演特洛伊木馬，把台灣帶向香港化。

對於大罷免情勢，曹興誠喊話，現在還有機會、力量還能阻止時要站出來，阻止叛國賣台的行為，大家要珍惜民主的背水一戰，不要輕忽，如果不把藍委罷免，回到國會就滿血復活、加倍奉還，這很可怕，大家不想看見這樣的情況，所以大家要加油、遶境大家一起站出來表示我們維護台灣自由民主的決心。