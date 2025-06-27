快訊／台北市防冰雹！大雷雨轟3縣市　國家警報又響

▲北部地區要慎防劇烈降雨。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署下午3時40分針對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時45分，提醒這些區域要慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

氣象署同步針對新北市北港溪（汐止柯子林）、新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）發布災防告警，持續時間至下午5時40分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

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氣象署預測，今天午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨及短延時強降雨發生的機率，北部地區午後降雨機率較昨天明顯提高，請留意天氣變化並攜帶雨具備用。

氣溫部分，天氣炎熱，各地高溫普遍在31至35度，大台北地區、南部近山區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分，至於各地低溫約在24至26度。

大雷雨示警區域

台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區

新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、石碇區、烏來區

桃園市：桃園區、大溪區、龜山區、八德區

山區暴雨示警區域

新北市：新店區、石碇區、烏來區、汐止區,



▲氣象署發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署