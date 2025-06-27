改善流程＋設椅子！　雲嘉南輔導團助冷飲店打造友善職場

▲雲嘉南銀髮人才資源中心輔導李錢冷飲店導入友善制度，中高齡員工直呼：「坐著做，輕鬆多了！」（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「過去一天站8小時，現在終於能坐下喘口氣了。」隨著台灣邁入高齡社會，企業如何善用中高齡人才、打造友善職場，成為永續發展新關鍵。

雲嘉南區銀髮人才資源中心近來推動「中高齡就業輔導團」，協助企業導入制度管理、改善工作環境，成功輔導李錢冷飲店完成溫暖升級，不只提升經營效率，也讓中高齡員工感受到「被看見」的尊重。

李錢冷飲店長年深耕社區，面對近年勞動法規日趨複雜，店主坦言「想做得更好，卻不知道從哪裡下手」。透過中高齡就業輔導團專業協助，專家進場協助盤點制度、釐清法令概念，量身打造管理流程，並納入中高齡員工實際需求，提出包含動線重整、櫃台設置座椅、調整彈性排班等建議，讓原本「站到腿軟」的作業環境，轉變為更友善、更有效率的工作場域。

店內一名超過55歲的員工笑說：「工作流程順多了，上班也可以坐著做，老闆還會問我們意見，真的感覺不一樣。」店主也分享轉變心路：「原本以為制度只是應付法規，但其實是穩定經營的基石，從員工角度出發，才真的能創造雙贏。」

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，中高齡就業輔導團的推動，不僅幫助企業強化制度與管理流程，更讓「人本管理」落實於日常，提升企業體質同時，也讓高齡者持續發揮價值，實現青銀共融、共創永續未來。